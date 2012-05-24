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＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 5月24日─31日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表時間 指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ２４日（木） ０６００ＧＭＴ 第１・四半期独ＧＤＰの詳細（連邦統計庁）[DEGDP=ECI] （前期比、％） N/A 0.5 （前年比、％） N/A 1.7 ０７５８ＧＭＴ ５月ユーロ圏総合ＰＭＩ速報値[EUPMCF=ECI] （指数） 46.5 46.7 （4月改定） ０７５８ＧＭＴ ５月ユーロ圏製造業ＰＭＩ速報値[EUPMMF=ECI] （指数） 46.0 45.9 （4月改定） ０７５８ＧＭＴ ５月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ速報値[EUPMSF=ECI] （指数） 46.9 46.9 （4月改定） ０８００ＧＭＴ ５月独ＩＦＯ業況指数 [DEBUSS=ECI] （業況指数） 109.4 109.9 （現況指数） 117.4 117.5 （期待指数） 102.0 102.7 ０８３０ＧＭＴ 第１・四半期英ＧＤＰ改定値（国立統計局）[GBGD2=ECI] （前期比、％） -0.2 -0.2 （前年比、％） 0.0 0.0 （Q1速報） １２３０ＧＭＴ ４月米耐久財受注（商務省）[USDGN=ECI] （前月比、％） 0.5 -4.0 （輸送機器除く／前月比、％） 0.9 -0.8 （航空機除く非国防資本財／前月比、％） N/A -0.1 １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （5/19までの週、1000件） 370 370 ４月米住宅着工許可件数改定値（商務省）[USBPR=ECI] ２５日（金） ０６００ＧＭＴ ６月独消費者信頼感指数（ＧｆＫ）[DECONS=ECI] （指数） 5.6 5.6 １３５５ＧＭＴ ５月米ミシガン大消費者信頼感指数確報値 [USMSN=ECI] （指数） 77.8 77.8 （5月速報） ２９日（火） １３００ＧＭＴ ３月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 [USSHP=ECI] （季調済前月比、％) N/A 0.2 （季調前前月比、％) N/A -0.8 （前年比、％) N/A -3.5 １４００ＧＭＴ ５月米消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード）[USCONC=ECI] （指数） 70.0 69.2 ５月独消費者物価指数速報値（連邦統計庁）[DECPPY=ECI] ２９─３１日 ０６００ＧＭＴ ４月独輸入物価指数（連邦統計庁）[DEIMPY=ECI] （前月比、％） N/A 0.7 （前年比、％） N/A 3.1 ０６００ＧＭＴ ４月独小売売上高（連邦統計庁）[DERSLY=ECI] （前月比、％） 0.5 0.8 （前年比、％） N/A 2.3 ３０日（水） ０１３０ＧＭＴ ４月豪小売売上高（連邦統計局）[AURSL=ECI] ０８００ＧＭＴ ４月ユーロ圏Ｍ3（ＥＣＢ）[EUM3=ECI] （前年比、％） N/A 3.2 ０９００ＧＭＴ ５月ユーロ圏景況感・業況感指数（欧州委員会）[EUECOS=ECI] （業況感指数） N/A -0.52 （景況感指数） N/A 92.8 １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １４００ＧＭＴ ４月米住宅販売保留指数（全米リアルター協会）[USNAR=ECI] （指数） N/A 101.4 （前月比、％） N/A 4.1 ３１日（木） ０６４５ＧＭＴ ４月仏消費支出（ＩＮＳＥＥ）[FRGPC=ECI] （前月比、％） N/A -2.9 ０７５５ＧＭＴ ５月独雇用統計（連邦雇用庁）[DEUNR=ECI] （失業者数増減・季調済／1000人） N/A +19 （失業者数・季調前／100万人） N/A 2.963 （失業率・季調済／％） N/A 6.8 ０９００ＧＭＴ ５月ユーロ圏消費者物価指数速報値（統計局）[EUHICF=ECI] （前年比、％） N/A N/A １１３０ＧＭＴ ５月米企業人員削減数（チャレンジャー社）[USCHAL=ECI] （1000人） N/A 40.559 １２１５ＧＭＴ ５月全米雇用報告（ＡＤＰ）[USADP=ECI] （増減、1000人） N/A 119 １２３０ＧＭＴ 第１・四半期米企業利益速報値[USCPRF=ECI] （前期比、％） N/A 1.1 （Q*改定） １２３０ＧＭＴ 第１・四半期米ＧＤＰ改定値 [USGDPR=ECI] （前期比年率、％） N/A 2.2 デフレーター N/A 1.5 （Q*速報） １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （5/26までの週、1000件） N/A N/A １３４５ＧＭＴ ５月米シカゴ地区購買部協会景気指数 [USCPMI=ECI] （指数） N/A 56.2 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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