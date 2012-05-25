追加：欧州危機関連ヘッドライン

＊記事本文を読む場合はヘッドライン末尾の番号をダブルクリックしてください。 《危機対応策》 ◎WRAPUP1: 強まるギリシャのユーロ圏離脱観測、政府も企業も緊急対策作り急ぐ[ID:nTK8155353] ◎ユーロ圏共同債、危機解決の手段としては不適切＝アスムセンＥＣＢ専務理事[ID:nTK8155409] ◎ＥＳＭの銀行への直接融資を可能にする規則改正は予想せず＝ＥＦＳＦ幹部[ID:nTK8155123] ◎ＥＳＭと新ＥＵ財政協定の議会採決、個別実施は不可能＝ショイブレ独財務相[ID:nJT8154651] ◎ユーロ圏共同債、早期実現の可能性も＝イタリア首相[ID:nJT8154633] ◎スウェーデン、ギリシャのユーロ離脱に備え万全の体制＝金融市場担当相[ID:nJT8154677] ◎フィンランド、ギリシャ離脱含めユーロ圏債務危機の対応策を準備＝財務相[ID:nTK8153979] 《ギリシャ》 ◎反緊縮派のギリシャ急進左派連合、支持率で首位維持＝世論調査[ID:nJT8154949] ◎ギリシャ銀、資本増強に向け28日までに180億ユーロ受け取る見通し＝中銀総裁[ID:nJT8154353] 《スペイン》 ◎UPDATE1: バンキア( BKIA.MC )、スペイン政府に150億ユーロ超の支援要請へ＝関係筋[ID:nTK8155455] ◎スペインとイタリアの保険会社、ギリシャのユーロ圏離脱の影響特に大きい＝フィッチ[ID:nJT8154763] ◎スペイン銀の外部監査、ＥＣＢとＩＭＦが監督へ＝政府筋[ID:nJT8154815] ◎〔情報ＢＯＸ〕スペインの地方州の借り換え所要額[ID:nTK8153821] 《要人発言・その他》 ◎デンマーク中銀がクローネ高抑制で利下げ、追加利下げ観測も[ID:nTK8155517] ◎UPDATE1: 欧州問題が経済の最大の下振れリスク、解決に向け欧州諸国の努力を期待＝安住財務相[ID:nTK0812844] ◎ギリシャはおそらくユーロ圏に残留、改革には数十年かかる見通し＝モンティ伊首相[ID:nTK8155515] ◎財政健全化と経済成長の追及、表裏一体＝メルケル独首相[ID:nJT8154565] ◎ユーロ守るため、各国政府は「勇気ある飛躍」遂げる必要＝ＥＣＢ総裁[ID:nJT8154415] ◎ドイツの大手銀、ギリシャのユーロ離脱に対処できる＝独銀行連盟会長[ID:nJT8154323] ◎ギリシャがユーロ離脱すれば「不確実性の連鎖反応」起こす─英副首相＝ＢＢＣ[ID:nTK8155503] ◎ギリシャがユーロ離脱すれば大きく混乱＝オーストリア中銀総裁[ID:nTK8154317] ◎仏「トリプルＡ」格付けと見通し「ネガティブ」を確認＝ムーディーズ[ID:nJT8154753] ◎イタリア、ギリシャのユーロ離脱に備えるべき＝経済次官[ID:nJT8154327] ◎ドイツの大手銀、ギリシャのユーロ離脱に対処できる＝独銀行連盟会長[ID:nJT8154323] 《市場の反応》 ◎〔金利マーケットアイ〕[ID:nTK0812714] ◎〔株式マーケットアイ〕[ID:nTK0812818] ◎〔外為マーケットアイ〕[ID:nTK0812784] ◎UPDATE2: 米国株式市場＝ナスダック反落、ネットアップ( NTAP.O )の業績見通しが圧迫[ID:nJT8155111] ◎UPDATE2: ＮＹ外為市場＝ユーロ／ドル、2年ぶり安値を小幅上回って推移[ID:nJT8155073] ◎UPDATE1: 米金融・債券市場＝下落、連休控え売り[ID:nJT8155107] ◎ユーロ分裂のリスクヘッジでデンマーク通貨の需要高まる、5カ月ぶり高値に上昇[ID:nJT8154885] ◎ユーロ圏金融・債券市場・終盤＝オーストリア国債利回りが過去最低、仏国債利回りも低下[ID:nJT8154887] ◎ロンドン株式市場＝反発、金融・商品株に安値拾いの買い[ID:nJT8154861] ◎欧州株式市場＝反発、弱い経済指標受け景気刺激策への期待浮上[ID:nJT8154905] 《分析記事》 ◎〔シナリオ〕ギリシャのユーロ離脱による米経済への影響 3つの筋書きを検証 [ID:nTK8155423] ◎〔アングル〕短期的なユーロ反発予想も、ギリシャ不透明で中長期的には先安感 [ID:nTK0812430] ◎〔焦点〕英国債、見かけ以上にリスクが高い可能性も[ID:nTK8153635] ◎〔焦点〕6月以降の日銀会合、欧州情勢緊迫なら景気下振れ対応迫られる可能性[ID:nTK0811624] ［東京 ２５日 ロイター］