再送：〔今週の主要材料〕海外市場

＊９日、１０日の経済指標を追加しました。 日本時間はＧＭＴプラス９時間 米東部標準時間はＧＭＴマイナス５時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【６月４日─６月１０日の海外経済指標】 予想 前回 ４日（月） ０９００ＧＭＴ ４月ユーロ圏生産者物価指数（統計局）[EUPPIY=ECI] （前月比、％） 0.2 0.5 （前年比、％） 2.7 3.3 １４００ＧＭＴ ４月米耐久財受注改定値（商務省）[USDGN=ECI] （耐久財受注／前月比、％）N/A 0.2 （速報値） １４００ＧＭＴ ４月米製造業新規受注（商務省）[USFORD=ECI] （前月比、％） 0.2 -1.9 ５日（火） ０１３０ＧＭＴ 第１・四半期豪経常収支（連邦統計局）[AUCADQ=ECI] （10億豪ドル） -14.9 -8.37 ０７５８ＧＭＴ ５月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ改定値[EUPMIS=ECI] （指数） 46.5 46.5 （5月速報） ０７５８ＧＭＴ ５月ユーロ圏総合ＰＭＩ改定値[EUPMIP=ECI] （指数） 45.9 45.9 （5月速報） ０９００ＧＭＴ ４月ユーロ圏小売売上高（統計局）[EURSLY=ECI] （前月比、％） -0.1 0.3 （前年比、％） N/A -0.2 １０００ＧＭＴ ４月独鉱工業受注（経済技術省）[DEIND=ECI] （前月比、％） -1.0 2.2 １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １４００ＧＭＴ ５月米ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ）[USNPMI=ECI] （総合指数・ＮＭＩ） 53.5 53.5 （景気指数） N/A 54.6 ６日（水） ０１３０ＧＭＴ 第１・四半期豪ＧＤＰ（連邦統計局）[AUGDPQ=ECI] （前期比、％） 0.5 0.4 （前年比、％） 3.2 2.3 ０９００ＧＭＴ 第１・四半期ユーロ圏ＧＤＰ改定値（統計局）[EUGDP=ECI] （前期比、％） 0.0 0.0 （前年比、％） 0.0 0.0 （速報値） １０００ＧＭＴ ４月独鉱工業生産（経済技術省）[DEIP=ECI] （前月比、％） -1.0 2.8 １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２３０ＧＭＴ 第１・四半期米労働生産性・単位労働コスト改定値 （労働省）[USLCTS=ECI] （労働生産性／前期比、年率％） -0.7 -0.5 （単位労働コスト／前期比、年率％） 2.2 2.0 （Q1速報） ７日（木） ０１３０ＧＭＴ ５月豪雇用統計（連邦統計局）[AUEMP=ECI] 就業者数増減（前月比、万人） -0.5 1.55 失業率（％） 5.1 4.9 １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （6/2までの週、1000件） 377 383 １６００ＧＭＴ 米四半期資金循環統計（ＦＲＢ） １９００ＧＭＴ ４月米消費者信用残高（ＦＲＢ） [USCRED=ECI] （前月比増、10億ドル） 12.0 21.4 ８日（金） ０１３０ＧＭＴ ４月豪貿易収支（連邦統計局）[AUBOGS=ECI] （10億豪ドル） -0.9 -1.587 ０６００ＧＭＴ ４月独貿易収支（連邦統計庁）[DETBAL=ECI] （10億ユーロ） 13.5 13.7 ０６４５ＧＭＴ ４月仏貿易収支（税関）[FRTBAL=ECI] （10億ユーロ） N/A -5.721 ０８３０ＧＭＴ ５月英生産者物価指数（国立統計局）[GBPPI=ECI] 投入（前月比、％） -1.3 -1.5 （前年比、％） 1.3 1.2 産出（前月比、％） 0.1 0.7 （前年比、％） 3.2 3.3 １２３０ＧＭＴ ４月米貿易収支（商務省）[USTBAL=ECI] （10億ドル） -49.5 -51.83 １４００ＧＭＴ ４月米卸売在庫（商務省）[USWINV=ECI] （前月比、％） 0.4 0.3 ９日（土） ０１３０ＧＭＴ ５月中国ＣＰＩ、ＰＰＩ（国家統計局）[CNCPI=ECI] ０５３０ＧＭＴ ５月中国鉱工業生産、小売売上高、固定資産投資 （国家統計局）[CNIO=ECI] １０日（日） ５月中国貿易統計[CNTRD=ECI] ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【６月４日─６月８日の海外行事予定】 ４日（月） １５００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 世界経済フォーラムの欧州・中東・北アフリカ・中央アジアに関する会議 （６日まで、イスタンブール） タイ［仏誕節］、英国［バンクホリデー］ ５日（火） ０４３０ＧＭＴ 豪中銀理事会（金利発表）[AUCBIR=ECI] １１００ＧＭＴ フィッシャー米ダラス地区連銀総裁が講演 「中央銀行の限界と力」（英ファイフ） １３００ＧＭＴ カナダ中銀金利発表 １５３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 ２３１５ＧＭＴ エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が講演（ニューヨーク） 英国［女王即位６０周年記念日］ ６日（水） １１４５ＧＭＴ ＥＣＢ理事会（金利発表）[EUECBR=ECI] １２１５ＧＭＴ ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が国内経済と金融政策について 講演（フロリダ州フォートローダーデール） １２３０ＧＭＴ ＥＣＢ記者会見 １３３０ＧＭＴ ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が国内経済と金融政策について 講演（フロリダ州フォートローダーデール） １４００ＧＭＴ タルーロ米ＦＲＢ理事が上院銀行委員会で金融改革について証言 １８００ＧＭＴ 米地区連銀経済報告 １９３０ＧＭＴ ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が経済見通しについて 講演（ワシントン州ベルビュー） ２３００ＧＭＴ イエレン米ＦＲＢ副議長が経済見通しと金融政策について講演 （ボストン） 英中銀金融政策委員会（７日まで） 世界経済フォーラムの欧州・中東・北アフリカ・中央アジアに関する会議 （最終日、イスタンブール） 韓国［顕忠日］ ７日（木） ０９４５ＧＭＴ ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁が討論会に参加 （コペンハーゲン） １１００ＧＭＴ 英中銀金融政策委員会（金利発表）[GBBOEIR=ECI] １４００ＧＭＴ バーナンキ米ＦＲＢ議長が上下両院合同経済委員会で 経済見通しについて証言 １５００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １５００ＧＭＴ 米財務省３年・１０年・３０年債入札条件 １６１０ＧＭＴ ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が 国内経済と金融政策について講演（ジョージア州ダラス） １７１５ＧＭＴ コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演 「金融政策の透明性：変化と挑戦」（ミネアポリス） １９３０ＧＭＴ フィッシャー米ダラス地区連銀総