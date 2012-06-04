＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 6月4日─6月11日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表時間 指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ４日（月） ０９００ＧＭＴ ４月ユーロ圏生産者物価指数（統計局）[EUPPIY=ECI] （前月比、％） 0.2 0.5 （前年比、％） 2.7 3.3 １４００ＧＭＴ ４月米耐久財受注改定値（商務省）[USDGN=ECI] （耐久財受注／前月比、％）N/A 0.2 （速報値） １４００ＧＭＴ ４月米製造業新規受注（商務省）[USFORD=ECI] （前月比、％） 0.2 -1.9 ５日（火） ０１３０ＧＭＴ 第１・四半期豪経常収支（連邦統計局）[AUCADQ=ECI] （10億豪ドル） -14.9 -8.37 ０７５８ＧＭＴ ５月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ改定値[EUPMIS=ECI] （指数） 46.5 46.5 （5月速報） ０７５８ＧＭＴ ５月ユーロ圏総合ＰＭＩ改定値[EUPMIP=ECI] （指数） 45.9 45.9 （5月速報） ０９００ＧＭＴ ４月ユーロ圏小売売上高（統計局）[EURSLY=ECI] （前月比、％） -0.1 0.3 （前年比、％） N/A -0.2 １０００ＧＭＴ ４月独鉱工業受注（経済技術省）[DEIND=ECI] （前月比、％） -1.0 2.2 １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １４００ＧＭＴ ５月米ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ）[USNPMI=ECI] （総合指数・ＮＭＩ） 53.5 53.5 （景気指数） N/A 54.6 ６日（水） ０１３０ＧＭＴ 第１・四半期豪ＧＤＰ（連邦統計局）[AUGDPQ=ECI] （前期比、％） 0.5 0.4 （前年比、％） 3.2 2.3 ０９００ＧＭＴ 第１・四半期ユーロ圏ＧＤＰ改定値（統計局）[EUGDP=ECI] （前期比、％） 0.0 0.0 （前年比、％） 0.0 0.0 （速報値） １０００ＧＭＴ ４月独鉱工業生産（経済技術省）[DEIP=ECI] （前月比、％） -1.0 2.8 １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２３０ＧＭＴ 第１・四半期米労働生産性・単位労働コスト改定値 （労働省）[USLCTS=ECI] （労働生産性／前期比、年率％） -0.7 -0.5 （単位労働コスト／前期比、年率％） 2.2 2.0 （Q1速報） ７日（木） ０１３０ＧＭＴ ５月豪雇用統計（連邦統計局）[AUEMP=ECI] 就業者数増減（前月比、万人） -0.5 1.55 失業率（％） 5.1 4.9 １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （6/2までの週、1000件） 377 383 １６００ＧＭＴ 米四半期資金循環統計（ＦＲＢ） １９００ＧＭＴ ４月米消費者信用残高（ＦＲＢ） [USCRED=ECI] （前月比増、10億ドル） 12.0 21.4 ８日（金） ０１３０ＧＭＴ ４月豪貿易収支（連邦統計局）[AUBOGS=ECI] （10億豪ドル） -0.9 -1.587 ０６００ＧＭＴ ４月独貿易収支（連邦統計庁）[DETBAL=ECI] （10億ユーロ） 13.5 13.7 ０６４５ＧＭＴ ４月仏貿易収支（税関）[FRTBAL=ECI] （10億ユーロ） N/A -5.721 ０８３０ＧＭＴ ５月英生産者物価指数（国立統計局）[GBPPI=ECI] 投入（前月比、％） -1.3 -1.5 （前年比、％） 1.3 1.2 産出（前月比、％） 0.1 0.7 （前年比、％） 3.2 3.3 １２３０ＧＭＴ ４月米貿易収支（商務省）[USTBAL=ECI] （10億ドル） -49.5 -51.83 １４００ＧＭＴ ４月米卸売在庫（商務省）[USWINV=ECI] （前月比、％） 0.4 0.3 ９日（土） ０１３０ＧＭＴ ５月中国ＣＰＩ、ＰＰＩ（国家統計局）[CNCPI=ECI] ０５３０ＧＭＴ ５月中国鉱工業生産、小売売上高、固定資産投資 （国家統計局）[CNIO=ECI] １０日（日） ５月中国貿易統計[CNTRD=ECI] １１日（月） ０６４５ＧＭＴ ４月仏鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ）[FRIP=ECI] （前月比、％） N/A -0.9 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━