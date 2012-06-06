追加：Ｇ７緊急協議関連ヘッドライン

＊記事本文を読む場合はヘッドライン末尾の番号をダブルクリックしてください。 ◎WRAPUP2: スペイン、資金調達の困難さ訴え Ｇ７は協調対応見送り[ID:nJT8159793] ◎UPDATE1: Ｇ７、欧州金融・財政同盟に向けた進展について協議＝米財務省 [ID:nJT8159601] ◎UPDATE1: Ｇ７会議、欧州問題での協力で一致 安住財務相は株安・円高が日本経済に与える影響を説明[ID:nTK0821334] 《要人発言》 ◎UPDATE1: Ｇ７電話会議、市場の不安を払しょくする責任を共有＝安住財務相 [nTK0821552] 《市場の見方》 ◎介入警戒を強める、政策期待で一定の安心感＝みずほ証 上野氏[nTK0821514] ◎世界的な株安・債券高の是正続けばドル79円台視野に＝バークレイズ銀行 山本氏 [nTK0821530] ◎ギリシャ再選挙前でシナリオ描けず＝楽天経研 土信田氏[nTK0821556] 《市場の反応》 ◎外為マーケットアイ[nTK0821482] ◎金利マーケットアイ[nTK0821442] ◎株式マーケットアイ[nTK0821538] ◎ＮＹ外為市場＝スペイン不安強まりユーロ下落、Ｇ７会議で行動示せず [ID:nJT8159791] ◎米金融・債券市場＝長期債が続落、利益確定の売りが継続[ID:nJT8159763] ◎UPDATE1: 米国株式市場＝上昇、ＩＳＭ非製造業統計が追い風[ID:nJT8159741] ◎欧州株式市場＝上昇、景気支援措置への期待感が支援[ID:nJT8159647] ◎ユーロ圏金融・債券市場・終盤＝スペイン財務相発言で独連邦債が一時的に上昇 [ID:nJT8159633] 《分析記事》 ◎〔焦点〕Ｇ７会議、欧州危機打開へ具体的成果乏しく 問題の複雑さ浮き彫り [ID:nTK0821342] ◎〔ＭＯＦウオッチャー〕Ｇ７緊急電話会議、日本は為替介入の合意形成へ土台作りか [ID:nTK0821340] ［東京 ６日 ロイター］