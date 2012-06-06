ＥＣＢ関連ヘッドライン

＊記事本文を読む場合はヘッドライン末尾の番号をダブルクリックしてください。 ◎ＥＣＢ総裁、危機解決は政府の責任と再表明 目先の支援の可能性否定 [ID:nJT8161317] ◎ＥＣＢリファイナンスオペでの全額供給、2013年1月15日まで延長＝総裁 [ID:nJT8161293] ◎ＥＣＢ理事会後のドラギ総裁の発言要旨[ID:nJT8160853] 《スタッフ予想》 ◎ＥＣＢスタッフ予想、2012・13年の成長率を予想外にほぼ据え置き[ID:nJT8159589] ◎〔表〕ＥＣＢ経済見通し（インフレ・ＧＤＰ）[ID:nJT8161187] 《市場の動向》 ◎ドル調達コスト低下、欧米の追加金融緩和期待で＝米短期金融市場[ID:nTK8161649] ◎ＥＣＢ理事会受けユーロ圏短期金利が若干上昇、年内の緩和実施観測は健在＝短期金融市場[ID:nJT8161443] ◎ＮＹ外為市場＝ＥＣＢ金利据え置きでユーロ大幅高、対円で1.6％高 [ID:nJT8161685] ◎欧州株式市場＝銀行・鉱山株主導で大幅続伸、ＥＣＢ刺激策への期待根強い[ID:nJT8161457] ［東京 ７日 ロイター］