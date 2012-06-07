＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 6月7日─6月14日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表時間 指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ７日（木） １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （6/2までの週、1000件） 377 383 １６００ＧＭＴ 米四半期資金循環統計（ＦＲＢ） １９００ＧＭＴ ４月米消費者信用残高（ＦＲＢ） [USCRED=ECI] （前月比増、10億ドル） 11.0 21.4 ８日（金） ０１３０ＧＭＴ ４月豪貿易収支（連邦統計局）[AUBOGS=ECI] （10億豪ドル） -0.9 -1.587 ０６００ＧＭＴ ４月独貿易収支（連邦統計庁）[DETBAL=ECI] （10億ユーロ） 13.5 13.7 ０６４５ＧＭＴ ４月仏貿易収支（税関）[FRTBAL=ECI] （10億ユーロ） N/A -5.721 ０８３０ＧＭＴ ５月英生産者物価指数（国立統計局）[GBPPI=ECI] 投入（前月比、％） -1.3 -1.5 （前年比、％） 1.3 1.2 産出（前月比、％） 0.1 0.7 （前年比、％） 3.2 3.3 １２３０ＧＭＴ ４月米貿易収支（商務省）[USTBAL=ECI] （10億ドル） -49.5 -51.83 １４００ＧＭＴ ４月米卸売在庫（商務省）[USWINV=ECI] （前月比、％） 0.4 0.3 ９日（土） ０１３０ＧＭＴ ５月中国ＣＰＩ（前年比、％）[CNCPI=ECI] 3.2 3.4 ０１３０ＧＭＴ ５月中国ＰＰＩ（前年比、％）[CNPPI=ECI] -1.1 -0.7 ０５３０ＧＭＴ ５月中国固定資産投資（年初来前年比、％）[CNUFAI=ECI] 20.0 20.2 ０５３０ＧＭＴ ５月中国小売売上高（前年比、％）[CNRSL=ECI] 14.3 14.1 ０５３０ＧＭＴ ５月中国鉱工業生産（前年比、％）[CNIO=ECI] 9.9 9.3 １０日（日） ５月中国貿易収支（億ドル）[CNTRD=ECI] 162 184 輸出（前年比、％）[CNEXP=ECI] 6.8 4.9 輸入（前年比、％）[CNIMP=ECI] 5.0 0.3 １１日（月） ０６４５ＧＭＴ ４月仏鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ）[FRIP=ECI] （前月比、％） N/A -0.9 １２日（火） ０８３０ＧＭＴ ４月英鉱工業生産（国立統計局）[GBIP=ECI] （前月比、％） N/A -0.3 （前年比、％） N/A -2.6 ０８３０ＧＭＴ ４月英製造業生産（国立統計局）[GBMFG=ECI] （前月比、％） N/A 0.9 （前年比、％） N/A -0.9 ０８３０ＧＭＴ ４月英貿易収支（国立統計局）[GBTBAL=ECI] （10億ポンド） N/A -8.564 １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２３０ＧＭＴ ５月米輸出入物価（労働省）[USIMP=ECI] （輸入物価／前月比、％） -1.0 -0.5 （輸出物価／前月比、％） N/A 0.4 １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １８００ＧＭＴ ５月米財政収支（財務省） [USGDEF=ECI] （10億ドル） N/A 59.12 １３日（水） ０５３０ＧＭＴ ５月仏消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ）[FRHICY=ECI] （ＥＵ基準、前月比、％） N/A 0.2 （ＥＵ基準、前年比、％） N/A 2.4 ０６００ＧＭＴ ５月独消費者物価指数改定値（連邦統計庁）[DECPIY=ECI] （前月比、％） N/A -0.2 （前年比、％） N/A 1.9 ＥＵ基準（前月比、％） N/A -0.3 （前年比、％） N/A 2.1 （5月速報） ０６４５ＧＭＴ ４月仏経常収支（中銀）[FRCA=ECI] （10億ユーロ） N/A -4.1 ０９００ＧＭＴ ４月ユーロ圏鉱工業生産（統計局）[EUIPY=ECI] （前月比、％） N/A -0.3 （前年比、％） N/A 2.2 １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２３０ＧＭＴ ５月米小売売上高（商務省）[USRSL=ECI] （前月比、％） 0.3 0.1 （自動車除く／前月比、％）0.2 0.1 １２３０ＧＭＴ ５月米卸売物価指数（労働省）[USPPI=ECI] （指数／前月比、％） -0.3 -0.2 （コア指数／前月比、％） 0.2 0.2 １４００ＧＭＴ ４月米企業在庫（商務省）[USBINV=ECI] （前月比、％） N/A 0.3 １４日（木） ０９００ＧＭＴ ５月ユーロ圏消費者物価指数改定値（統計局）[EUHICY=ECI] （前月比、％） N/A 0.5 （前年比、％） N/A 2.6 １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （6/9までの週、1000件） N/A N/A １２３０ＧＭＴ ５月米消費者物価指数（労働省） [USCPI=ECI] （指数／前月比、％） -0.1 0.0 （指数／前年比、％) N/A 2.3 （コア指数／前月比、％) 0.2 0.2 （コア指数／前年比、％) N/A 2.3 １２３０ＧＭＴ 第１・四半期米経常収支（米商務省）[USCURA=ECI] (10億ドル） N/A -124.1 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━