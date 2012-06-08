〔情報ＢＯＸ〕中国の預金・貸出金利

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［北京 ８日 ロイター］ 中国人民銀行（中央銀行）は７日、２００８─０９年の金 融危機以来初めて金融機関の貸し出しと預金の基準金利を２５ベーシスポイント（ｂｐ） 引き下げると発表した。 詳細は以下の通り。 （単位：％） 変更前 変更後 預金金利 要求払預金 0.50 0.40 ３カ月 3.10 2.85 ６カ月 3.30 3.05 １年 3.50 3.25 ２年 4.40 4.10 ３年 5.00 4.65 ５年 5.50 5.10 貸出金利 ６カ月 6.10 5.85 １年 6.56 6.31 １─３年 6.65 6.40 ３─５年 6.90 6.65 ５年以上 7.05 6.80 住宅公積金（住宅積立金）ローン金利 ５年以下 4.45 4.20 ６年以上 4.90 4.70 ＊利下げの詳細は[nJT8163459][ID:nJT8163459]でご覧になれます。 ＊〔情報ＢＯＸ〕中国の銀行預金準備率と金利の推移（2006年─2012年6月） も合わせてご覧ください。[nTK8163641][ID:nTK8163641]
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