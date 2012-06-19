＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 6月19日─26日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表時間 指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ １９日（火） ０８３０ＧＭＴ ５月英消費者物価指数（国立統計局）[GBHICY=ECI] ＣＰＩ（前月比、％） 0.1 0.6 （前年比、％） 3.0 3.0 ＲＰＩ（前月比、％） 0.2 0.7 （前年比、％） 3.3 3.5 ＲＰＩＸ（前月比、％） 0.2 0.7 （前年比、％） 3.4 3.5 ０９００ＧＭＴ ６月独景気期待指数（ＺＥＷ）[DEZEWS=ECI] （景気期待指数） 4.0 10.8 （現況指数） 39.8 44.1 １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２３０ＧＭＴ ５月米住宅着工件数（商務省）[USHSTM=ECI] （着工件数／年率、万戸） 72.0 71.7 （許可件数／年率、万戸） 72.8 72.3 １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] ２０日（水） ０６００ＧＭＴ ５月独生産者物価指数（連邦統計庁）[DEPPIY=ECI] （前月比、％） -0.2 0.2 （前年比、％） 2.3 2.4 ０８３０ＧＭＴ ５月英失業率（国立統計局）[GBILOU=ECI] （ＩＬＯ基準＝前月までの３カ月、％） 8.2 8.2 １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] ２１４５ＧＭＴ 第１・四半期ニュージーランドＧＤＰ ２１日（木） ０７５８ＧＭＴ ６月ユーロ圏総合ＰＭＩ速報値[EUPMCF=ECI] （指数） 45.5 46.0 （5月改定） ０７５８ＧＭＴ ６月ユーロ圏製造業ＰＭＩ速報値[EUPMMF=ECI] （指数） 44.9 45.1 （5月改定） ０７５８ＧＭＴ ６月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ速報値[EUPMSF=ECI] （指数） 46.4 46.7 （5月改定） ０８００ＧＭＴ ４月ユーロ圏経常収支（ＥＣＢ） [EUCURA=ECI] （季調前、10億ユーロ） N/A 7.5 ０８３０ＧＭＴ ５月英小売売上高（国立統計局）[GBRSLY=ECI] （前月比、％） 1.2 -2.3 （前年比、％） 2.0 -1.1 １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （6/16までの週、1000件） 380 386 １２５８ＧＭＴ ６月米製造業ＰＭＩ速報値（マークイット）[USPMIM=ECI] （指数） N/A 54.0 （5月改定） １４００ＧＭＴ ５月米中古住宅販売（全米リアルター協会）[USEHSP=ECI] （年率、100万戸） 4.57 4.62 １４００ＧＭＴ ４月米住宅価格指数（連邦住宅金融局）[USHPIM=ECI] (前月比、％) N/A 1.8 １４００ＧＭＴ ５月米景気先行指数（コンファレンス・ボード）[USLEAD=ECI] （指数／前月比、％） 0.1 -0.1 １４００ＧＭＴ ６月米フィラデルフィア地区連銀業況指数[USPFDB=ECI] 0.0 -5.8 ２２００ＧＭＴ ５月北米半導体ＢＢレシオ（ＳＥＭＩ）[USSEMI=ECI] （レシオ） N/A 1.10 ２２日（金） ０８００ＧＭＴ ６月独ＩＦＯ業況指数 [DEBUSS=ECI] （業況指数） 105.9 106.9 （現況指数） 112.3 113.3 （期待指数） 99.8 100.9 ２５日（月） １２３０ＧＭＴ ５月シカゴ連銀全米活動指数[USCFNA=ECI] （指数） N/A 0.11 １４００ＧＭＴ ５月米新築１戸建て住宅販売（商務省）[USHNSP=ECI] （年率、100万戸） 0.345 0.343 ２５─２９日 ０６００ＧＭＴ ５月独輸入物価指数（連邦統計庁）[DEIMPY=ECI] （前月比、％） N/A -0.5 （前年比、％） N/A 2.3 ０６００ＧＭＴ ５月独小売売上高（連邦統計庁）[DERSLY=ECI] （前月比、％） N/A 0.6 （前年比、％） N/A -3.8 ２６日（火） ０６００ＧＭＴ ７月独消費者信頼感指数（ＧｆＫ）[DECONS=ECI] （指数） N/A 5.7 １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １３００ＧＭＴ ４月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数[USSHP=ECI] （季調済前月比、％) N/A 0.1 （季調前前月比、％) N/A 0.0 （前年比、％) N/A -2.6 １４００ＧＭＴ ６月米消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード）[USCONC=ECI] （指数） 64.0 64.9 ５月米住宅着工許可件数改定値（商務省）[USBPR=ECI] ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━