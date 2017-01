UPDATE1: 〔情報ＢＯＸ〕ムーディーズによる世界の金融機関15行の格下げ

[21日 ロイター] ムーディーズは21日、世界の主要金融機関15行の信用格付 けを引き下げた。格付け変更は以下の通り。 以下の17行のうち、野村ホールディングスとマッコーリーについては、すでに3月半 ばに格下げを発表していた。 金融機関名 新格付け 旧格付け Bank of America Baa2 Baa1 Barclays A3 A1 BNP Paribas A2 Aa3 Citigroup Baa2 A3 Credit Agricole S.A. A2 Aa3 Credit Suisse* A1 Aa1 Deutsche Bank A2 Aa3 Goldman Sachs A3 A1 HSBC Holdings Aa3 Aa2 JP Morgan Chase A2 Aa3 Macquarie A3 A2 Morgan Stanley Baa1 A2 Nomura Holdings Baa3 Baa2 Royal Bank of Canada Aa3 Aa1 Royal Bank of Scotland Baa1 A3 Societe Generale A2 A1 UBS A2 Aa3 *クレディ・スイスの持ち株会社であるクレディ・スイス・グループAGについては、 優先債務の予備格付けを「(P)Aa2」から「 (P)A2」に引き下げ。 見通しは「安定的」。