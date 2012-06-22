＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 6月22日─29日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表時間 指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ２２日（金） ０８００ＧＭＴ ６月独ＩＦＯ業況指数 [DEBUSS=ECI] （業況指数） 105.9 106.9 （現況指数） 112.3 113.3 （期待指数） 99.8 100.9 ２５日（月） １２３０ＧＭＴ ５月シカゴ連銀全米活動指数[USCFNA=ECI] （指数） N/A 0.11 １４００ＧＭＴ ５月米新築１戸建て住宅販売（商務省）[USHNSP=ECI] （年率、100万戸） 0.345 0.343 ２５─２９日 ０６００ＧＭＴ ５月独輸入物価指数（連邦統計庁）[DEIMPY=ECI] （前月比、％） N/A -0.5 （前年比、％） N/A 2.3 ０６００ＧＭＴ ５月独小売売上高（連邦統計庁）[DERSLY=ECI] （前月比、％） N/A 0.6 （前年比、％） N/A -3.8 ２６日（火） ０６００ＧＭＴ ７月独消費者信頼感指数（ＧｆＫ）[DECONS=ECI] （指数） N/A 5.7 １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １３００ＧＭＴ ４月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数[USSHP=ECI] （季調済前月比、％) N/A 0.1 （季調前前月比、％) N/A 0.0 （前年比、％) N/A -2.6 １４００ＧＭＴ ６月米消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード）[USCONC=ECI] （指数） 64.0 64.9 ５月米住宅着工許可件数改定値（商務省）[USBPR=ECI] ２７日（水） １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２３０ＧＭＴ ５月米耐久財受注（商務省）[USDGN=ECI] （前月比、％） 0.4 0.0 （輸送機器除く／前月比、％） N/A -0.9 （航空機除く非国防資本財／前月比、％） N/A -2.1 １４００ＧＭＴ ５月米住宅販売保留指数（全米リアルター協会）[USNAR=ECI] （指数） N/A 95.5 （前月比、％） 1.1 -5.5 ６月独消費者物価指数速報値（連邦統計庁）[DECPPY=ECI] （前月比、％） N/A -0.2 （前年比、％） N/A 1.9 ＥＵ基準（前月比、％） N/A -0.2 （前年比、％） N/A 2.2 （5月改定） ２８日（木） ０７５５ＧＭＴ ６月独雇用統計（連邦雇用庁）[DEUNR=ECI] （失業者数増減・季調済／1000人） N/A 0 （失業者数・季調前／100万人） N/A 2.9 （失業率・季調済／％） 6.7 6.7 ０８３０ＧＭＴ 第１・四半期英経常収支（国立統計局）[GBCURA=ECI] （10億ポンド） N/A -8.45 ０８３０ＧＭＴ 第１・四半期英ＧＤＰ確報値（国立統計局）[GBGDF=ECI] （前期比、％） N/A -0.3 （前年比、％） N/A -0.1 （Q1改定） ０９００ＧＭＴ ６月ユーロ圏景況感・業況感指数（欧州委員会）[EUECOS=ECI] （業況感指数） N/A -0.77 （景況感指数） N/A 90.6 １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （6/23までの週、1000件） N/A 387 １２３０ＧＭＴ 第１・四半期米ＧＤＰ確報値（商務省）[USGDPR=ECI] （前期比年率、％） 1.9 1.9 デフレーター 1.7 1.7 （Q1改定） １２３０ＧＭＴ 第１・四半期米企業利益改定値（商務省）[USCPRF=ECI] （前期比、％） N/A -4.1 （Q1速報） ２９日（金） ０５３０ＧＭＴ 第１・四半期仏ＧＤＰ改定値（ＩＮＳＥＥ）[FRGDP=ECI] （前期比、％） N/A 0.0 （速報値） ０６４５ＧＭＴ ５月仏消費支出（ＩＮＳＥＥ）[FRGPC=ECI] （前月比、％） N/A 0.6 ０８００ＧＭＴ ５月ユーロ圏Ｍ3（ＥＣＢ）[EUM3=ECI] （前年比、％） N/A 2.5 ０９００ＧＭＴ ６月ユーロ圏消費者物価指数速報値（統計局）[EUHICF=ECI] （前年比、％） N/A 2.4 １２３０ＧＭＴ ５月米個人所得・消費支出（商務省）[USGPCS=ECI] （個人所得／前月比、％） 0.2 0.2 （個人消費支出／前月比、％） 0.1 0.3 （ＰＣＥ価格指数／前月比、％） N/A 0.0 （コアＰＣＥ価格指数／前月比、％） 0.2 0.1 １３４５ＧＭＴ ６月米シカゴ地区購買部協会景気指数[USCPMI=ECI] （指数） 53.0 52.7 １３５５ＧＭＴ ６月米ミシガン大消費者信頼感指数確報値[USMSN=ECI] （指数） N/A 74.1 （6月速報） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━