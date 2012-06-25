〔今週の主要材料〕海外市場

日本時間はＧＭＴプラス９時間 米東部標準時間はＧＭＴマイナス５時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【６月２５日─７月１日の海外経済指標】 予想 前回 ２５日（月） ０６００ＧＭＴ ５月独小売売上高（連邦統計庁）[DERSLY=ECI] （前月比、％） N/A 0.6 （前年比、％） N/A -3.8 １２３０ＧＭＴ ５月シカゴ連銀全米活動指数[USCFNA=ECI] （指数） N/A 0.11 １４００ＧＭＴ ５月米新築１戸建て住宅販売（商務省）[USHNSP=ECI] （年率、100万戸） 0.346 0.343 ２６日（火） ０６００ＧＭＴ ７月独消費者信頼感指数（ＧｆＫ）[DECONS=ECI] （指数） 5.6 5.7 １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １３００ＧＭＴ ４月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数[USSHP=ECI] （季調済前月比、％) 0.3 0.1 （季調前前月比、％) N/A 0.0 （前年比、％) -2.4 -2.6 １４００ＧＭＴ ６月米消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード）[USCONC=ECI] （指数） 63.5 64.9 ５月米住宅着工許可件数改定値（商務省）[USBPR=ECI] ２７日（水） ０６００ＧＭＴ ５月独輸入物価指数（連邦統計庁）[DEIMPY=ECI] （前月比、％） -0.7 -0.5 （前年比、％） 2.1 2.3 １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２３０ＧＭＴ ５月米耐久財受注（商務省）[USDGN=ECI] （前月比、％） 0.4 0.0 （輸送機器除く／前月比、％） 0.8 -0.9 （航空機除く非国防資本財／前月比、％） N/A -2.1 １４００ＧＭＴ ５月米住宅販売保留指数（全米リアルター協会）[USNAR=ECI] （指数） N/A 95.5 （前月比、％） 1.0 -5.5 ６月独消費者物価指数速報値（連邦統計庁）[DECPPY=ECI] （前月比、％） 0.0 -0.2 （前年比、％） 1.8 1.9 ＥＵ基準（前月比、％） 0.0 -0.2 （前年比、％） 2.1 2.2 （5月改定） ２８日（木） ０７５５ＧＭＴ ６月独雇用統計（連邦雇用庁）[DEUNR=ECI] （失業者数増減・季調済／1000人） 5 0 （失業者数・季調前／100万人） N/A 2.9 （失業率・季調済／％） 6.7 6.7 ０８３０ＧＭＴ 第１・四半期英経常収支（国立統計局）[GBCURA=ECI] （10億ポンド） N/A -8.45 ０８３０ＧＭＴ 第１・四半期英ＧＤＰ確報値（国立統計局）[GBGDF=ECI] （前期比、％） -0.3 -0.3 （前年比、％） -0.1 -0.1 （Q1改定） ０９００ＧＭＴ ６月ユーロ圏景況感・業況感指数（欧州委員会）[EUECOS=ECI] （業況感指数） -0.89 -0.77 （景況感指数） 89.5 90.6 １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （6/23までの週、1000件） 385 387 １２３０ＧＭＴ 第１・四半期米ＧＤＰ確報値（商務省）[USGDPR=ECI] （前期比年率、％） 1.9 1.9 デフレーター 1.7 1.7 （Q1改定） １２３０ＧＭＴ 第１・四半期米企業利益改定値（商務省）[USCPRF=ECI] （前期比、％） N/A -4.1 （Q1速報） ２９日（金） ０５３０ＧＭＴ 第１・四半期仏ＧＤＰ改定値（ＩＮＳＥＥ）[FRGDP=ECI] （前期比、％） N/A 0.0 （速報値） ０６００ＧＭＴ ５月独小売売上高（連邦統計庁）[DERSL=ECI] （前月比、％） 0.0 0.6 （前年比、％） N/A -3.8 ０６４５ＧＭＴ ５月仏消費支出（ＩＮＳＥＥ）[FRGPC=ECI] （前月比、％） 0.0 0.6 ０８００ＧＭＴ ５月ユーロ圏Ｍ3（ＥＣＢ）[EUM3=ECI] （前年比、％） 2.3 2.5 ０９００ＧＭＴ ６月ユーロ圏消費者物価指数速報値（統計局）[EUHICF=ECI] （前年比、％） 2.4 2.4 １２３０ＧＭＴ ５月米個人所得・消費支出（商務省）[USGPCS=ECI] （個人所得／前月比、％） 0.2 0.2 （個人消費支出／前月比、％） 0.0 0.3 （ＰＣＥ価格指数／前月比、％） N/A 0.0 （コアＰＣＥ価格指数／前月比、％） 0.2 0.1 １３４５ＧＭＴ ６月米シカゴ地区購買部協会景気指数[USCPMI=ECI] （指数） 52.9 52.7 １３５５ＧＭＴ ６月米ミシガン大消費者信頼感指数確報値[USMSN=ECI] （指数） 74.1 74.1 （6月速報） ７月 １日（日） ０１００ＧＭＴ ６月中国ＰＭＩ（中国国家統計局）[CNPMIB=ECI] ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【６月２５日─７月１日の海外行事予定】 ２５日（月） １５００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 ２６日（火） １５３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １５３０ＧＭＴ 米財務省５２週間物ＴＢ入札 １７００ＧＭＴ 米財務省２年債入札 ハンガリー中銀金利決定会合 ２７日（水） １５３０ＧＭＴ エバンズ米シカゴ地区連銀総裁がインタビュー（シカゴ） １７００ＧＭＴ 米財務省５年債入札 ２８日（木） １５００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １６１５ＧＭＴ ピアナルト米クリーブランド地区連銀総裁が講演（クリーブランド） １７００ＧＭＴ 米財務省７年債入札 ２３００ＧＭＴ フィッシャー米ダラス地区連銀総裁が講演（コロラド州アスペン） 「ＦＲＢに景気刺激は可能か」 ＥＵ首脳会議（ブリュッセル、２９日まで） ２９日（金） ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁が会議で講演（アムステルダム） １３０５ＧＭＴ ブラード米セントルイス地区連銀総裁が米経済と金融政策について講演 （アーカンソー州リトルロック） ＥＵ首脳会議（ブリュッセル、最終日） 英中銀金融安定報告 独議会がＥＳＭと新財政協定の採決実施 ３０日（土） ゼーリック世銀総裁が任期