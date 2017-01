〔Data File〕アジア太平洋地域の2012年上半期株式売却案件ランキング

[香港 29日 ロイター] 2012年上半期のアジア太平洋地域(日本を除く)の 株式売却・新規株式公開(IPO)案件ランキングでは、米アメリカン・インターナショ ナル・グループ(AIG)( AIG.N )によるAIAグループ( 1299.HK )の株式売却(60億ド ル)が首位となった。 ランキングは以下の通り。 発行・売却日 企業名 調達額(10億ドル) 03/06/2012 AIA Group $6 06/14/2012 Felda Global Ventures Holdings $3.1 02/29/2012 Oil & Natural Gas Corp Ltd $2.5 04/16/2012 ICBC $2.5 02/24/2012 HDFC $1.9 04/19/2012 Haitong Securities Co Ltd $1.9 03/26/2012 China Minsheng Banking Corp $1.4 03/12/2012 CSR Corp Ltd $1.4 04/03/2012 Kunlun Energy Co Ltd $1.3 05/31/2012 China Shipbuilding Ind Co Ltd $1.3 出所:トムソン・ロイター (INVESTMENTVIEWS)