＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 6月29日─7月6日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表時間 指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ２９日（金） ０５３０ＧＭＴ 第１・四半期仏ＧＤＰ改定値（ＩＮＳＥＥ）[FRGDP=ECI] （前期比、％） N/A 0.0 （速報値） ０６００ＧＭＴ ５月独小売売上高（連邦統計庁）[DERSL=ECI] （前月比、％） 0.0 0.6 （前年比、％） N/A -3.8 ０６４５ＧＭＴ ５月仏消費支出（ＩＮＳＥＥ）[FRGPC=ECI] （前月比、％） 0.0 0.6 ０８００ＧＭＴ ５月ユーロ圏Ｍ3（ＥＣＢ）[EUM3=ECI] （前年比、％） 2.3 2.5 ０９００ＧＭＴ ６月ユーロ圏消費者物価指数速報値（統計局）[EUHICF=ECI] （前年比、％） 2.4 2.4 １２３０ＧＭＴ ５月米個人所得・消費支出（商務省）[USGPCS=ECI] （個人所得／前月比、％） 0.2 0.2 （個人消費支出／前月比、％） 0.0 0.3 （ＰＣＥ価格指数／前月比、％） N/A 0.0 （コアＰＣＥ価格指数／前月比、％） 0.2 0.1 １３４５ＧＭＴ ６月米シカゴ地区購買部協会景気指数[USCPMI=ECI] （指数） 52.5 52.7 １３５５ＧＭＴ ６月米ミシガン大消費者信頼感指数確報値[USMSN=ECI] （指数） 74.1 74.1 （6月速報） ７月 １日（日） ０１００ＧＭＴ ６月中国ＰＭＩ（中国国家統計局）[CNPMIB=ECI] 49.8 50.4 ２日（月） ０２３０ＧＭＴ ６月中国ＰＭＩ改定値（ＨＳＢＣ） ０７５８ＧＭＴ ６月ユーロ圏製造業ＰＭＩ改定値[EUPMI=ECI] （指数） N/A 44.8 （6月速報） ０９００ＧＭＴ ５月ユーロ圏失業率（統計局）[EUUNR=ECI] （％） N/A 11.0 １２５８ＧＭＴ ６月米製造業ＰＭＩ改定値（マークイット）[USPMIM=ECI] （指数） N/A 52.9 （6月速報） １４００ＧＭＴ ６月米ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ）[USPMI=ECI] （指数） 52.5 53.5 １４００ＧＭＴ ５月米建設支出（商務省）[USTCNS=ECI] （前月比、％） 0.2 0.3 ３日（火） ０９００ＧＭＴ ５月ユーロ圏生産者物価指数（統計局）[EUPPIY=ECI] （前月比、％） N/A 0.0 （前年比、％） N/A 2.6 １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １４００ＧＭＴ ５月米耐久財受注改定値（商務省）[USDGR=ECI] １４００ＧＭＴ ５月米製造業新規受注（商務省）[USFORD=ECI] （前月比、％） -0.3 -0.6 ６月米自動車販売台数 ４日（水） ０１３０ＧＭＴ ５月豪小売売上高（連邦統計局）[AURSL=ECI] （前月比、％） 0.2 -0.2 ０２３０ＧＭＴ ６月中国サービス部門ＰＭＩ（ＨＳＢＣ）[CNPMIS=ECI] ０７５８ＧＭＴ ６月ユーロ圏総合ＰＭＩ改定値[EUPMIP=ECI] （指数） N/A 46.0 （6月速報） ０７５８ＧＭＴ ６月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ改定値[EUPMIS=ECI] （指数） N/A 46.8 （6月速報） ０９００ＧＭＴ ５月ユーロ圏小売売上高（統計局）[EURSLY=ECI] （前月比、％） N/A -1.0 （前年比、％） N/A -2.5 ５日（木） ０１３０ＧＭＴ ５月豪貿易収支（連邦統計局）[AUBOGS=ECI] （10億豪ドル） -0.5 -1.0 １０００ＧＭＴ ５月独鉱工業受注（経済技術省）[DEIND=ECI] （前月比、％） N/A -1.9 １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １１３０ＧＭＴ ６月米企業人員削減数（チャレンジャー社）[USCHAL=ECI] （1000人） N/A 61.887 １２１５ＧＭＴ ６月全米雇用報告（ＡＤＰ）[USADP=ECI] （増減、1000人） N/A 133 １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （6/30までの週、1000件） N/A N/A １４００ＧＭＴ ６月米ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ）[USNPMI=ECI] （総合指数・ＮＭＩ） 53.0 53.7 （景気指数） N/A 55.6 ６月米チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ）[USUBSM=ECI] ６日（金） ０６４５ＧＭＴ ５月仏貿易収支（税関）[FRTBAL=ECI] （10億ユーロ） N/A -5.8 ０８３０ＧＭＴ ６月英生産者物価指数（国立統計局）[GBPPI=ECI] 投入（前月比、％） N/A -2.5 （前年比、％） N/A 0.1 産出（前月比、％） N/A -0.2 （前年比、％） N/A 2.8 １０００ＧＭＴ ５月独鉱工業生産（経済技術省）[DEIP=ECI] （前月比、％） N/A -2.2 １２３０ＧＭＴ ６月米雇用統計（労働省）[USNFAR=ECI] （非農業部門雇用者数増減、1000人） 89 69 （民間部門雇用者数増減、1000人） 100 82 （失業率、％） 8.2 8.2 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━