〔今週の主要材料〕海外市場

日本時間はＧＭＴプラス９時間 米東部標準時間はＧＭＴマイナス４時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【７月９日─１３日の海外経済指標】 予想 前回 ９日（月） ０１３０ＧＭＴ ６月中国主要経済統計（国家統計局） ＣＰＩ（前年比、％）[CNCPI=ECI] 2.3 3.0 ＰＰＩ（前年比、％）[CNPPI=ECI] -1.9 -1.4 ０６００ＧＭＴ ５月独貿易収支（連邦統計庁）[DETBAL=ECI] （億ユーロ） 154 161 １９００ＧＭＴ ５月米消費者信用残高（ＦＲＢ）[USCRED=ECI] （前月比増、10億ドル） 85 65 １０日（火） ０６４５ＧＭＴ ５月仏鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ）[FRIP=ECI] （前月比、％） -0.9 1.5 ０８３０ＧＭＴ ５月英鉱工業生産（国立統計局）[GBIP=ECI] （前月比、％） -0.2 0.0 （前年比、％） -2.1 -1.0 ０８３０ＧＭＴ ５月英製造業生産（国立統計局）[GBMFG=ECI] （前月比、％） 0.0 -0.7 （前年比、％） -1.9 -0.3 ０８３０ＧＭＴ ５月英貿易収支（国立統計局）[GBTBAL=ECI] （10億ポンド） -9.0 -10.1 １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] 時間未定 ６月中国貿易統計（税関当局） 輸出（前年比、％）[CNEXP=ECI] 9.9 15.3 輸入（前年比、％）[CNIMP=ECI] 12.7 12.7 貿易収支（10億ドル）[CNTRD=ECI] 21.0 18.7 １０―１５日 ６月中国新規融資（中国人民銀行）[CNNYL=ECI] 新規融資額（10億元） 910 793.2 新規融資伸び率（前年比、％） 16.0 15.7 Ｍ２伸び率（前年比、％） 13.5 13.2 １１日（水） ０６００ＧＭＴ ６月独消費者物価指数改定値（連邦統計庁）[DECPIY=ECI] （前月比、％） -0.1 -0.1 （前年比、％） 1.7 1.7 ＥＵ基準（前月比、％） -0.2 -0.2 （前年比、％） 2.0 2.0 （6月速報） ０６４５ＧＭＴ ５月仏経常収支（中銀）[FRCA=ECI] （10億ユーロ） N/A -4.2 １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２３０ＧＭＴ ５月米貿易収支（商務省）[USTBAL=ECI] （10億ドル） -48.5 -50.1 １４００ＧＭＴ ５月米卸売在庫（商務省）[USWINV=ECI] （前月比、％） 0.3 0.6 １２日（木） ０１３０ＧＭＴ ６月豪雇用統計（連邦統計局）[AUEMP=ECI] 就業者数増減（前月比、万人） 0 3.89 失業率（％） 5.2 5.1 ０５３０ＧＭＴ ６月仏消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ）[FRHICY=ECI] （ＥＵ基準、前月比、％） 0.0 -0.1 （ＥＵ基準、前年比、％） 2.2 2.3 ０６００ＧＭＴ ６月独卸売物価指数（連邦統計庁）[DEWPIY=ECI] （前月比、％） N/A -0.7 （前年比、％） N/A 1.7 ０９００ＧＭＴ ５月ユーロ圏鉱工業生産（統計局）[EUIPY=ECI] （前月比、％） 0.0 -0.8 （前年比、％） -3.3 -2.3 １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （7/7までの週、1000件） 375 374 １２３０ＧＭＴ ６月米輸出入物価（労働省）[USIMP=ECI] （輸入物価／前月比、％） -1.5 -1.0 （輸出物価／前月比、％） N/A -0.4 １８００ＧＭＴ ６月米財政収支（財務省） [USGDEF=ECI] （10億ドル） N/A -124.6 １３日（金） ００００ＧＭＴ 第２・四半期シンガポールＧＤＰ速報値 ０２００ＧＭＴ 第２・四半期中国ＧＤＰ（国家統計局）[CNGDP=ECI] 7.6 8.1 ０２００ＧＭＴ ６月中国小売売上高（前年比、％）[CNRSL=ECI] 13.5 13.8 鉱工業生産（前年比、％）[CNIO=ECI] 9.8 9.6 固定資産投資（年初来前年比、％）[CNUFAI=ECI] 20.1 20.1 １２３０ＧＭＴ ６月米卸売物価指数（労働省）[USPPI=ECI] （指数／前月比、％） -0.5 -1.0 （コア指数／前月比、％） 0.2 0.2 １３５５ＧＭＴ ７月米ミシガン大消費者信頼感指数速報値[USMSN=ECI] （指数） 73.5 73.2 （6月確報） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【７月９日─１３日の海外行事予定】 ９日（月） ０１３０ＧＭＴ ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁が講演（バンコク） ０５００ＧＭＴ エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が講演（バンコク） １２３０ＧＭＴ ドラギＥＣＢ総裁が現在の経済・金融動向とＥＣＢの政策スタンスを説明 （ブリュッセル） １５００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 １５５５ＧＭＴ 米サンフランシスコ地区連銀のウィリアムズ総裁が 経済見通しについて講演（米アイダホ州コー・ダリーン） ユーロ圏財務相会合 １０日（火） １００５ＧＭＴ ブラード米セントルイス地区連銀総裁が講演（ロンドン） １５３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １７００ＧＭＴ 米財務省３年債入札 ブラジル中銀通貨政策委員会（１１日まで） ＥＵ財務相理事会 １１日（水） ０３１５ＧＭＴ ラガルドＩＭＦ専務理事と黒田アジア開銀総裁、 アジア開銀・ＩＭＦの会合で講演（バンコク） １７００ＧＭＴ 米財務省１０年債入札 １８００ＧＭＴ ６月１９─２０日の米ＦＯＭＣ議事録発表 ブラジル中銀通貨政策委員会（金利発表） １２日（木） １５００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １５００ＧＭＴ 米財務省インフレ指数連動１０年債入札条件 １６００ＧＭＴ ドラギＥＣＢ総裁、地中海諸国中銀のセミナー後に会見 （カサブランカ） １７００ＧＭＴ 米財務省３０年債入札 １９４０ＧＭＴ 米サンフランシスコ地区連銀のウィリアムズ総裁、 経済見通しについて講演（米オレゴン州ポートランド） インドネシア中銀金融政策決定会合 韓国中銀金融政策決定会合 １３日（金） １７２０ＧＭＴ 米アトランタ地区連銀のロックハート総裁が地域経済について講演 （米ミシシッピ州ジャクソン） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ［東京 ９日 ロイター］