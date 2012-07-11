＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 7月11日─7月18日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表時間 指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ １１―１５日 ６月中国新規融資（中国人民銀行）[CNNYL=ECI] 新規融資額（10億元） 910 793.2 新規融資伸び率（前年比、％） 16.0 15.7 Ｍ２伸び率（前年比、％） 13.5 13.2 １１日（水） ０６００ＧＭＴ ６月独消費者物価指数改定値（連邦統計庁）[DECPIY=ECI] （前月比、％） -0.1 -0.1 （前年比、％） 1.7 1.7 ＥＵ基準（前月比、％） -0.2 -0.2 （前年比、％） 2.0 2.0 （6月速報） ０６４５ＧＭＴ ５月仏経常収支（中銀）[FRCA=ECI] （10億ユーロ） N/A -4.2 １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２３０ＧＭＴ ５月米貿易収支（商務省）[USTBAL=ECI] （10億ドル） -48.5 -50.1 １４００ＧＭＴ ５月米卸売在庫（商務省）[USWINV=ECI] （前月比、％） 0.3 0.6 １２日（木） ０１３０ＧＭＴ ６月豪雇用統計（連邦統計局）[AUEMP=ECI] 就業者数増減（前月比、万人） 0 3.89 失業率（％） 5.2 5.1 ０５３０ＧＭＴ ６月仏消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ）[FRHICY=ECI] （ＥＵ基準、前月比、％） 0.0 -0.1 （ＥＵ基準、前年比、％） 2.2 2.3 ０６００ＧＭＴ ６月独卸売物価指数（連邦統計庁）[DEWPIY=ECI] （前月比、％） N/A -0.7 （前年比、％） N/A 1.7 ０９００ＧＭＴ ５月ユーロ圏鉱工業生産（統計局）[EUIPY=ECI] （前月比、％） 0.0 -0.8 （前年比、％） -3.3 -2.3 １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （7/7までの週、1000件） 372 374 １２３０ＧＭＴ ６月米輸出入物価（労働省）[USIMP=ECI] （輸入物価／前月比、％） -1.7 -1.0 （輸出物価／前月比、％） -0.3 -0.4 １８００ＧＭＴ ６月米財政収支（財務省） [USGDEF=ECI] （10億ドル） N/A -124.6 １３日（金） ００００ＧＭＴ 第２・四半期シンガポールＧＤＰ速報値 ０２００ＧＭＴ 第２・四半期中国ＧＤＰ（国家統計局）[CNGDP=ECI] 7.6 8.1 ０２００ＧＭＴ ６月中国小売売上高（前年比、％）[CNRSL=ECI] 13.5 13.8 鉱工業生産（前年比、％）[CNIO=ECI] 9.8 9.6 固定資産投資（年初来前年比、％）[CNUFAI=ECI] 20.1 20.1 １２３０ＧＭＴ ６月米卸売物価指数（労働省）[USPPI=ECI] （指数／前月比、％） -0.5 -1.0 （コア指数／前月比、％） 0.2 0.2 １３５５ＧＭＴ ７月米ミシガン大消費者信頼感指数速報値[USMSN=ECI] （指数） 73.4 73.2 （6月確報） １６日（月） ０９００ＧＭＴ ５月ユーロ圏貿易収支（統計局）[EUTBAL=ECI] （10億ユーロ） N/A 5.2 ０９００ＧＭＴ ６月ユーロ圏消費者物価指数改定値（統計局）[EUHICY=ECI] （前月比、％） N/A -0.1 （前年比、％） N/A 2.4 （6月速報） １２３０ＧＭＴ ６月米小売売上高（商務省）[USRSL=ECI] （前月比、％） 0.1 -0.2 （自動車除く／前月比、％）0.0 -0.4 １２３０ＧＭＴ ７月ＮＹ州製造業業況指数（連銀）[USEMPM=ECI] （指数） 2.80 2.29 １４００ＧＭＴ ５月米企業在庫（商務省）[USBINV=ECI] （前月比、％） 0.3 0.4 １７日（火） ０８３０ＧＭＴ ６月英消費者物価指数（国立統計局）[GBHICY=ECI] ＣＰＩ（前月比、％） N/A -0.1 （前年比、％） N/A 2.8 ＲＰＩ（前月比、％） N/A 0.0 （前年比、％） N/A 3.1 ＲＰＩＸ（前月比、％） N/A 0.0 （前年比、％） N/A 3.1 ０９００ＧＭＴ ７月独景気期待指数（ＺＥＷ）[DEZEWS=ECI] （景気期待指数） N/A -16.9 （現況指数） N/A 33.2 １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １２３０ＧＭＴ ６月米消費者物価指数（労働省） [USCPI=ECI] （指数／前月比、％） -0.1 -0.3 （指数／前年比、％) N/A 1.7 （コア指数／前月比、％) 0.2 0.2 （コア指数／前年比、％) N/A 2.3 １３００ＧＭＴ ５月対米証券投資（財務省） [USNCIO=ECI] １３１５ＧＭＴ ６月米鉱工業生産（ＦＲＢ）[USIP=ECI] （指数／前月比、％） 0.3 -0.1 （設備稼働率、％） 79.2 79.0 １４００ＧＭＴ ７月米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ）[USNAHB=ECI] （指数） N/A 29 １８日（水） ０８３０ＧＭＴ ６月英失業率（国立統計局）[GBILOU=ECI] （ＩＬＯ基準＝前月までの３カ月、％） N/A 8.2 １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２３０ＧＭＴ ６月米住宅着工件数（商務省）[USHSTM=ECI] （着工件数／年率、万戸） 73.5 70.8 （許可件数／年率、万戸） 76.8 78.4 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━