〔ロイター調査〕韓国中銀は12日に政策金利据え置きへ、利下げ予想も

◎26人中23人が13カ月連続の金利据え置きを予想 ◎過去9カ月で初めて予想が分かれる [ソウル 10日 ロイター] ロイターが実施した最新のアナリスト調査によると、 26人のうち23人が韓国銀行(中央銀行)は12日の金融政策委員会で政策金利を13 カ月連続で3.25%に据え置くとの見方を示した。 ただ、3年半ぶりの利下げの可能性を指摘する声も増えつつある。 景気減速とともにインフレは約3年ぶりの水準に低下したが、インフレ期待と国内外の 需要拡大観測を背景に、中銀は金利を据え置くとみられている。 26人中、金利据え置きを予想した23人以外の3人は利下げを予想。予想が分かれた のは過去9カ月間で初めて。 4キャストのエコノミスト、Connie Tse氏は「欧州危機は長引くとの見方から、韓国や 台湾などすでに金利を引き下げている中銀は様子見を続けるだろう。韓国中銀は、限りあ る政策手段を温存し、合理的に使おうとするはずだ」と指摘した。 <増えつつある利下げ見通し> 韓国中銀は、国内の景気減速を認める一方、現在の政策金利は経済ファンダメンタルズ からみてすでに低水準にあるとしている。 韓国の政策金利は2008─2009年の世界金融危機を受けて一時2.00%まで引 き下げられたが、それまでは3.25%を下回ることはなかった。 ただアナリストの間では、韓国中銀も最終的には主要中銀のように景気刺激のため積極 的な行動に出るとの見方が増えつつある。債券市場でも目先の利下げを織り込む動きが見 られる。 第1・四半期の韓国の経済成長率は、ユーロ圏危機を背景に2年半ぶりの低水準に落ち 込んだ。 企画財政省は、今年の成長率は目標の3.7%を下回るものの、3.3%の達成は可能 との見方を示している。前年は3.6%だった。 政策当局者の間では、経済に底堅さが見える時点で利下げを行えばインフレ期待を再燃 させ、すでに過剰な状態にある消費者の借り入れ抑制が難しくなることが懸念されてい る。 各社の12日の政策金利とその後の年内の政策姿勢についての予想は次の通り。 JULY NEXT MOVE IN 2012 4CAST 3.25 no change Barclays Capital 3.25 ~ Daewoo Securities 3.00 ~ Daishin Economic Research 3.25 no change DBS 3.25 no change Dongbu Securities 3.25 no change Hana Daetoo Securities 3.25 no change Hanwha Securities 3.25 cut HMC Investment & Securities 3.25 hike HSBC 3.25 no change ING Financial Markets 3.00 ~ KB Investment & Securities 3.25 no change Kiwoom Securities 3.25 cut Korea Investment & Securities 3.25 no change LG Economic Research 3.25 cut Morgan Stanley 3.00 ~ NH Investment & Securities 3.25 no change Nomura 3.25 cut RBS 3.25 no change Shinhan Investment Corp 3.25 no change SK Securities 3.25 no change Solomon Investment 3.25 no change Standard Chartered Bank 3.25 no change Taurus Investment 3.25 no change Tong Yang Securities 3.25 no change ~ No forecast *韓国のCPI、金利、消費者信頼感のグラフ link.reuters.com/hak95s