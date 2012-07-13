＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 7月13日─7月20日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表時間 指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ １３日（金） １２３０ＧＭＴ ６月米卸売物価指数（労働省）[USPPI=ECI] （指数／前月比、％） -0.5 -1.0 （コア指数／前月比、％） 0.2 0.2 １３５５ＧＭＴ ７月米ミシガン大消費者信頼感指数速報値[USMSN=ECI] （指数） 73.4 73.2 （6月確報） １６日（月） ０９００ＧＭＴ ５月ユーロ圏貿易収支（統計局）[EUTBAL=ECI] （10億ユーロ） N/A 5.2 ０９００ＧＭＴ ６月ユーロ圏消費者物価指数改定値（統計局）[EUHICY=ECI] （前月比、％） N/A -0.1 （前年比、％） N/A 2.4 （6月速報） １２３０ＧＭＴ ６月米小売売上高（商務省）[USRSL=ECI] （前月比、％） 0.1 -0.2 （自動車除く／前月比、％）0.0 -0.4 １２３０ＧＭＴ ７月ＮＹ州製造業業況指数（連銀）[USEMPM=ECI] （指数） 2.80 2.29 １４００ＧＭＴ ５月米企業在庫（商務省）[USBINV=ECI] （前月比、％） 0.3 0.4 １７日（火） ０８３０ＧＭＴ ６月英消費者物価指数（国立統計局）[GBHICY=ECI] ＣＰＩ（前月比、％） N/A -0.1 （前年比、％） N/A 2.8 ＲＰＩ（前月比、％） N/A 0.0 （前年比、％） N/A 3.1 ＲＰＩＸ（前月比、％） N/A 0.0 （前年比、％） N/A 3.1 ０９００ＧＭＴ ７月独景気期待指数（ＺＥＷ）[DEZEWS=ECI] （景気期待指数） -18.8 -16.9 （現況指数） N/A 33.2 １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １２３０ＧＭＴ ６月米消費者物価指数（労働省） [USCPI=ECI] （指数／前月比、％） -0.1 -0.3 （指数／前年比、％) N/A 1.7 （コア指数／前月比、％) 0.2 0.2 （コア指数／前年比、％) N/A 2.3 １３００ＧＭＴ ５月対米証券投資（財務省） [USNCIO=ECI] １３１５ＧＭＴ ６月米鉱工業生産（ＦＲＢ）[USIP=ECI] （指数／前月比、％） 0.3 -0.1 （設備稼働率、％） 79.2 79.0 １４００ＧＭＴ ７月米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ）[USNAHB=ECI] （指数） N/A 29 １８日（水） ０８３０ＧＭＴ ６月英失業率（国立統計局）[GBILOU=ECI] （ＩＬＯ基準＝前月までの３カ月、％） N/A 8.2 １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２３０ＧＭＴ ６月米住宅着工件数（商務省）[USHSTM=ECI] （着工件数／年率、万戸） 73.5 70.8 （許可件数／年率、万戸） 76.8 78.4 １９日（木） ０８００ＧＭＴ ５月ユーロ圏経常収支（ＥＣＢ） [EUCURA=ECI] （季調前、10億ユーロ） N/A 1.6 ０８３０ＧＭＴ ６月英小売売上高（国立統計局）[GBRSLY=ECI] （前月比、％） N/A 1.4 （前年比、％） N/A 2.4 １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （7/14までの週、1000件） N/A 350 １４００ＧＭＴ ６月米景気先行指数（コンファレンス・ボード）[USLEAD=ECI] （指数／前月比、％） 0.1 0.3 １４００ＧＭＴ ６月米中古住宅販売（全米リアルター協会）[USEHSP=ECI] （年率、100万戸） 4.62 4.55 １４００ＧＭＴ ７月米フィラデルフィア地区連銀業況指数[USPFDB=ECI] -7.0 -16.6 ２２００ＧＭＴ ６月北米半導体ＢＢレシオ（ＳＥＭＩ）[USSEMI=ECI] （レシオ） N/A 1.05 ２０日（金） ０６００ＧＭＴ ６月独生産者物価指数（連邦統計庁）[DEPPIY=ECI] （前月比、％） N/A -0.3 （前年比、％） N/A 2.1 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━