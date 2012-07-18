＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 7月18日─7月25日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表時間 指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ １８日（水） ０８３０ＧＭＴ ６月英失業率（国立統計局）[GBILOU=ECI] （ＩＬＯ基準＝前月までの３カ月、％） 8.2 8.2 １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２３０ＧＭＴ ６月米住宅着工件数（商務省）[USHSTM=ECI] （着工件数／年率、万戸） 74.5 70.8 （許可件数／年率、万戸） 76.5 78.4 １９日（木） ０８００ＧＭＴ ５月ユーロ圏経常収支（ＥＣＢ） [EUCURA=ECI] （季調前、10億ユーロ） N/A 1.6 ０８３０ＧＭＴ ６月英小売売上高（国立統計局）[GBRSLY=ECI] （前月比、％） 0.6 1.4 （前年比、％） 2.4 2.4 １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （7/14までの週、1000件） 365 350 １４００ＧＭＴ ６月米景気先行指数（コンファレンス・ボード）[USLEAD=ECI] （指数／前月比、％） -0.1 0.3 １４００ＧＭＴ ６月米中古住宅販売（全米リアルター協会）[USEHSP=ECI] （年率、100万戸） 4.63 4.55 １４００ＧＭＴ ７月米フィラデルフィア地区連銀業況指数[USPFDB=ECI] -8.0 -16.6 ２２００ＧＭＴ ６月北米半導体ＢＢレシオ（ＳＥＭＩ）[USSEMI=ECI] （レシオ） N/A 1.05 ２０日（金） ０６００ＧＭＴ ６月独生産者物価指数（連邦統計庁）[DEPPIY=ECI] （前月比、％） -0.2 -0.3 （前年比、％） 1.8 2.1 ２３─２７日 ０６００ＧＭＴ ６月独輸入物価指数（連邦統計庁）[DEIMPY=ECI] （前月比、％） N/A -0.7 （前年比、％） N/A 2.2 ２３日（月） １２３０ＧＭＴ ６月シカゴ連銀全米活動指数[USCFNA=ECI] （指数） N/A -0.45 ２４日（火） ０２３０ＧＭＴ ７月中国製造業ＰＭＩ速報値（ＨＳＢＣ）[CNPMIF=ECI] ０７５８ＧＭＴ ７月ユーロ圏総合ＰＭＩ速報値[EUPMCF=ECI] （指数） N/A 46.4 （6月改定） ０７５８ＧＭＴ ７月ユーロ圏製造業ＰＭＩ速報値[EUPMMF=ECI] （指数） N/A 45.1 （6月改定） ０７５８ＧＭＴ ７月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ速報値[EUPMSF=ECI] （指数） N/A 47.1 （6月改定） １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １４００ＧＭＴ ５月米住宅価格指数（連邦住宅金融局）[USHPIM=ECI] (前月比、％) N/A 0.8 ２５日（水） ０１３０ＧＭＴ 第２・四半期豪ＣＰＩ（連邦統計局）[AUCPIQ=ECI] （前期比、％） N/A 0.1 （前年比、％） N/A 1.6 トリム平均値（前期比、％）N/A 0.3 トリム平均値（前年比、％）N/A 2.2 ０８００ＧＭＴ ７月独ＩＦＯ業況指数 [DEBUSS=ECI] （業況指数） N/A 105.3 （現況指数） N/A 113.9 （期待指数） N/A 97.3 ０８３０ＧＭＴ 第２・四半期英ＧＤＰ速報値（国立統計局）[GBGDP=ECI] （前期比、％） N/A -0.3 （前年比、％） N/A -0.2 （Q1確報） １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １４００ＧＭＴ ６月米新築１戸建て住宅販売（商務省）[USHNSP=ECI] （年率、100万戸） 0.365 0.369 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━