（カッコ内は前営業日比） Ｓ＆Ｐ／ＡＳＸ２００指数 ００１４ＧＭＴ 4174.9 （＋51.3） 前営業日終値 4123.6 （‐17.2） -------------------------------------------------------------------------------- ［メルボルン １９日 ロイター］ １９日午前のシドニー株式市場は、鉱山株とエネ ルギー株主導で反発している。米企業決算を好感し、銀行株も上げている。 Ｓ＆Ｐ／ＡＳＸ２００指数.NZ50は００１４ＧＭＴ（日本時間午前９時１４分）時点 で５１ポイント（１．２％）高の４１７４．９。 石油・天然ガス大手ウッドサイド・ペトロリアム( WPL.AX )は３．７％上昇。同社は ２０１２年の生産目標を上方修正したほか、第２・四半期の生産が前期比４３％増加した。 米連邦準備理事会（ＦＲＢ）のバーナンキ議長は２日目の議会証言で、米景気が二番底 に陥ることは予想していないと語った。