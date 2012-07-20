中国・香港株式市場・寄り付き＝香港続伸、上海株は反落

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上海総合指数.SSEC 前営業日比 売買代金概算 寄り付き 2180.012 4.829安 前営業日終値 2184.841 15.742高 681.6億元（上海Ａ株） ハンセン指数.HSI 寄り付き 19613.78 54.73高 前営業日終値 19559.05 319.17高 481.0億香港ドル -------------------------------------------------------------------------------- ［香港 ２０日 ロイター］ ２０日の香港株式市場は、続伸で寄り付いた。中国移動 （チャイナ・モバイル）(0941.HK)が上昇している。 ハンセン指数.HSIの始値は５４．７３ポイント（０．２８％）高の １万９６１３．７８。ハンセン中国企業株指数（Ｈ株指数）.HSCEは２３．２ポイント （０．２４％）上昇の９５３８．０５で寄り付いた。 中国本土の株式市場は、反落している。上海総合指数.SSECの始値は４．８２９ポイ ント（０．２２％）安の２１８０．０１１７だった。
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