中国・香港株式市場・寄り付き＝香港続伸、上海株は反落

上海総合指数.SSEC 前営業日比 売買代金概算 寄り付き 2180.012 4.829安 前営業日終値 2184.841 15.742高 681.6億元（上海Ａ株） ハンセン指数.HSI 寄り付き 19613.78 54.73高 前営業日終値 19559.05 319.17高 481.0億香港ドル -------------------------------------------------------------------------------- ［香港 ２０日 ロイター］ ２０日の香港株式市場は、続伸で寄り付いた。中国移動 （チャイナ・モバイル）( 0941.HK )が上昇している。 ハンセン指数.HSIの始値は５４．７３ポイント（０．２８％）高の １万９６１３．７８。ハンセン中国企業株指数（Ｈ株指数）.HSCEは２３．２ポイント （０．２４％）上昇の９５３８．０５で寄り付いた。 中国本土の株式市場は、反落している。上海総合指数.SSECの始値は４．８２９ポイ ント（０．２２％）安の２１８０．０１１７だった。