〔今週の主要材料〕海外市場

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日本時間はＧＭＴプラス９時間 米東部標準時間はＧＭＴマイナス４時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【７月３０日─８月３日の海外経済指標】 予想 前回 ３０日（月） ０７００ＧＭＴ 第２・四半期スペインＧＤＰ速報値 ０９００ＧＭＴ ７月ユーロ圏景況感・業況感指数（欧州委員会）[EUECOS=ECI] （業況感指数） N/A -0.94 （景況感指数） 88.7 89.9 ３１日（火） ０６００ＧＭＴ ６月独小売売上高（連邦統計庁）[DERSLY=ECI] （前月比、％） 0.5 -0.3 （前年比、％） 0.4 -1.1 ０６４５ＧＭＴ ６月仏消費支出（ＩＮＳＥＥ）[FRGPC=ECI] （前月比、％） 0.1 0.4 ０７５５ＧＭＴ ７月独雇用統計（連邦雇用庁）[DEUNR=ECI] （失業者数増減・季調済／1000人） 10 7 （失業者数・季調前／100万人） N/A 2.8 （失業率・季調済／％） 6.8 6.8 ０９００ＧＭＴ ７月ユーロ圏消費者物価指数速報値（統計局）[EUHICF=ECI] （前年比、％） 2.4 2.4 ０９００ＧＭＴ ６月ユーロ圏失業率（統計局）[EUUNR=ECI] （％） 11.2 11.1 １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２３０ＧＭＴ 第２・四半期米雇用コスト指数（労働省）[USEMPC=ECI] （前期比、％） 0.5 0.4 １２３０ＧＭＴ ６月米個人所得・消費支出（商務省）[USGPCS=ECI] （個人所得／前月比、％） 0.4 0.2 （個人消費支出／前月比、％） 0.1 0.0 （ＰＣＥ価格指数／前月比、％） N/A -0.2 （コアＰＣＥ価格指数／前月比、％） 0.2 0.1 １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １３００ＧＭＴ ５月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 [USSHP=ECI] （季調済前月比、％) 0.5 0.7 （季調前前月比、％) N/A 1.3 （前年比、％) -1.5 -1.9 １３４５ＧＭＴ ７月米シカゴ地区購買部協会景気指数 [USCPMI=ECI] （指数） 52.5 52.9 １４００ＧＭＴ ７月米消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード）[USCONC=ECI] （指数） 61.5 62.0 ８月 １日（水） ０１００ＧＭＴ ７月中国製造業ＰＭＩ（物流購買連合会）[CNPMIB=ECI] N/A 50.2 ０２３０ＧＭＴ ７月中国製造業ＰＭＩ改定値（ＨＳＢＣ）[CNPMIC=ECI] N/A 49.5 （7月速報） ０７５８ＧＭＴ ７月ユーロ圏製造業ＰＭＩ改定値[EUPMI=ECI] （指数） 44.1 44.1 （7月速報） １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２１５ＧＭＴ ７月全米雇用報告（ＡＤＰ）[USADP=ECI] （増減、1000人） 120 176 １２５８ＧＭＴ ７月米製造業ＰＭＩ確報値（マークイット）[USPMIM=ECI] （指数） 52.0 51.8 （7月速報） １４００ＧＭＴ ７月米ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ）[USPMI=ECI] （指数） 50.2 49.7 １４００ＧＭＴ ６月米建設支出（商務省）[USTCNS=ECI] （前月比、％） 0.4 0.9 ７月米自動車販売台数 ２日（木） ０１３０ＧＭＴ ６月豪小売売上高（連邦統計局）[AURSL=ECI] （前月比、％） 0.7 0.5 第２・四半期豪小売売上高（連邦統計局） （前期比、％） 0.8 1.8 ０１３０ＧＭＴ ６月豪貿易収支（連邦統計局）[AUBOGS=ECI] （10億豪ドル） -0.347 -0.285 ０９００ＧＭＴ ６月ユーロ圏生産者物価指数（統計局）[EUPPIY=ECI] （前月比、％） -0.4 -0.5 （前年比、％） 1.9 2.3 １１３０ＧＭＴ ７月米企業人員削減数（チャレンジャー社）[USCHAL=ECI] （1000人） N/A 37.6 １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （7/28までの週、1000件） 369 353 １４００ＧＭＴ ６月米製造業新規受注（商務省）[USFORD=ECI] （前月比、％） 0.5 0.7 ７月米チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ）[USUBSM=ECI] ３日（金） ０２３０ＧＭＴ ７月中国サービス部門ＰＭＩ（ＨＳＢＣ）[CNPMIS=ECI] N/A 52.3 ０７５８ＧＭＴ ７月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ改定値[EUPMIS=ECI] （指数） 47.6 47.6 （7月速報） ０７５８ＧＭＴ ７月ユーロ圏総合ＰＭＩ改定値[EUPMIP=ECI] （指数） 46.4 46.4 （7月速報） ０９００ＧＭＴ ６月ユーロ圏小売売上高（統計局）[EURSLY=ECI] （前月比、％） 0.0 0.6 （前年比、％） N/A -1.7 １２３０ＧＭＴ ７月米雇用統計（労働省）[USNFAR=ECI] （非農業部門雇用者数増減、1000人） 100 80 （民間部門雇用者数増減、1000人） 113 84 （失業率、％） 8.2 8.2 １４００ＧＭＴ ７月米ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ）[USNPMI=ECI] （総合指数・ＮＭＩ） 52.0 52.1 （景気指数） 52.1 51.7 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【７月３０日─８月３日の海外行事予定】 ３０日（月） １１３０ＧＭＴ ガイトナー米財務長官とショイブレ独財務相が共同記者会見 １５００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 イタリア国債入札 ガイトナー米財務長官がショイブレ独財務相とドラギＥＣＢ総裁と個別に会談 ３１日（火） ０５３０ＧＭＴ インド中銀、金利発表 １５３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 米連邦公開市場委員会（８月１日まで） ８月 １日（水） １３００ＧＭＴ 米財務省３年・１０年・３０年債入札条件 １３００ＧＭＴ 米財務省、四半期定例入札（クオータリー・リファンディング）の詳細発表 １８１５ＧＭＴ 米連邦公開市場委員会（声明発表）[USFOMC=ECI] 英中銀金融政策委員会（２日まで） ２日（木） １１００ＧＭＴ 英中銀金融政策委員会（金利発表）[GBBOEIR=ECI] １１４５ＧＭＴ ＥＣＢ理事会（金利発表）[EUECBR=ECI] １２３０ＧＭＴ ＥＣＢ記者会見 １５００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 スペイン国債入札 タイは休場［三宝節］
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