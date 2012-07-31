インド株式市場・序盤＝横ばい、中銀の政策決定会合に注目

ＳＥＮＳＥＸ指数.BSESN 前営業日比 出来高概算 ０４４３ＧＭＴ 17143.29 0.39安 0.44億株 前営業日終値 17143.68 304.49高 1.77億株 -------------------------------------------------------------------------------- ［３１日 ロイター］ ３１日序盤のインド株式市場はほぼ変わらず。 この日のインド準備銀行（中央銀行）の政策決定会合に注目が集まっている。 ＳＥＮＳＥＸ指数.BSESN（ムンバイ証券取引所に上場する３０銘柄で構成）は ０．３９ポイント（０．００％）安の１万７１４３．２９。 ＮＳＥ指数.NSEI（ナショナル証券取引所に上場する５０銘柄で構成）は３．７５ポ イント（０．０７％）安の５１９６．０５。