7月のインドネシアＣＰＩは前年比＋4.56％、予想下回る

[ジャカルタ 1日 ロイター] インドネシア統計局が1日発表した7月の消費者物 価指数(CPI)上昇率は前年同月比4.56%となり、6月の同4.53%から加速し た。 ロイターがまとめたエコノミスト予想は4.60%だった。イスラム教のラマダーン (断食月)中には食品価格が上昇するため、昨年9月以来の高い伸びが予想されていた。 前月比では0.70%上昇。エコノミストの予想と一致した。 7月のコアインフレ率は前年同月比4.28%で、予想の4.20%を上回った。 インドネシアのCPI推移は以下の通り。 前年比(%) 前月比(%) July 4.56 0.70 June 4.53 0.62 May 4.45 0.07 April 4.50 0.21 March 3.97 0.07 Feb 3.56 0.05 Jan 3.65 0.76 Dec 3.79 0.57 Nov 4.15 0.34 Oct 4.42 -0.12 Sept 4.61 0.27 Aug 4.79 0.93 July 4.61 0.67 June 5.54 0.55 May 5.98 0.12 April 6.16 -0.31 March 6.65 -0.32 Feb 6.84 0.13 Jan 7.02 0.89 Dec 6.96 0.92 Nov 6.33 0.60 Oct 5.67 0.06 Sept 5.80 0.44 Aug 6.44 0.76 July 6.22 1.57 June 5.05 0.97 May 4.16 0.29 April 3.91 0.15 March 3.43 -0.14 Feb 3.81 0.30 Jan 3.72 0.84 Dec 2.78 0.33 Nov 2.41 -0.03 Oct 2.57 0.19 Sept 2.83 1.05 Aug 2.75 0.56 July 2.71 0.45 June 3.65 0.11 May 6.04 0.04 April 7.31 -0.31 March 7.92 0.22 Feb 8.60 0.21