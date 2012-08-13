＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 8月13日─20日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表時間 指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ １３日（月） ０６００ＧＭＴ ７月独卸売物価指数（連邦統計庁）[DEWPIY=ECI] （前月比、％） N/A -1.1 （前年比、％） N/A 1.1 ０６４５ＧＭＴ ６月仏経常収支（中銀）[FRCA=ECI] （10億ユーロ） N/A -4.1 １４日（火） ０５３０ＧＭＴ ７月仏消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ）[FRHICY=ECI] （ＥＵ基準、前月比、％） -0.4 0.1 （ＥＵ基準、前年比、％） 2.3 2.3 ０５３０ＧＭＴ 第２・四半期仏ＧＤＰ速報値（ＩＮＳＥＥ）[FRGDPP=ECI] （前期比、％） -0.1 0.0 （Q1） ０６００ＧＭＴ 第２・四半期独ＧＤＰ速報値（連邦統計庁）[DEGDF=ECI] （前期比、％） 0.2 0.5 （前年比、％） 1.0 1.7 （Q1） ０８３０ＧＭＴ ７月英消費者物価指数（国立統計局）[GBHICY=ECI] ＣＰＩ（前月比、％） -0.1 -0.4 （前年比、％） 2.3 2.4 ＲＰＩ（前月比、％） -0.2 -0.2 （前年比、％） 2.8 2.8 ＲＰＩＸ（前月比、％） -0.3 -0.3 （前年比、％） 2.9 2.8 ０９００ＧＭＴ 第２・四半期ユーロ圏ＧＤＰ速報値（統計局）[EUGDF=ECI] （前期比、％） -0.2 0.0 （前年比、％） -0.4 -0.1 （Q1） ０９００ＧＭＴ ６月ユーロ圏鉱工業生産（統計局）[EUIPY=ECI] （前月比、％） N/A 0.6 （前年比、％） N/A -2.8 ０９００ＧＭＴ ８月独景気期待指数（ＺＥＷ）[DEZEWS=ECI] （景気期待指数） -19.6 -19.6 （現況指数） 18.0 21.1 １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ICSC／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２３０ＧＭＴ ７月米卸売物価指数（労働省）[USPPI=ECI] （指数／前月比、％） 0.2 0.1 （コア指数／前月比、％） 0.2 0.2 １２３０ＧＭＴ ７月米小売売上高（商務省）[USRSL=ECI] （前月比、％） 0.3 -0.5 （自動車除く／前月比、％）0.4 -0.4 １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １４００ＧＭＴ ６月米企業在庫（商務省）[USBINV=ECI] （前月比、％） 0.2 0.3 １５─２０日 ７月対中国海外直接投資[CNFDI=ECI]（商務省） １５日（水） ０８３０ＧＭＴ ６月英失業率（国立統計局）[GBILOU=ECI] （ＩＬＯ基準＝過去３カ月、％） 8.1 8.1 １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２３０ＧＭＴ ７月米消費者物価指数（労働省） [USCPI=ECI] （指数／前月比、％） 0.2 0.0 （指数／前年比、％) 1.5 1.7 （コア指数／前月比、％) 0.2 0.2 （コア指数／前年比、％) 2.2 2.2 １２３０ＧＭＴ ８月ＮＹ州製造業業況指数（連銀）[USEMPM=ECI] （指数） 7.00 7.39 １３００ＧＭＴ ６月対米証券投資（財務省）[USNCIO=ECI] １３１５ＧＭＴ ７月米鉱工業生産（ＦＲＢ）[USIP=ECI] （指数／前月比、％） 0.5 0.4 （設備稼働率、％） 79.2 78.9 １４００ＧＭＴ ８月米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ）[USNAHB=ECI] （指数） 35 35 １６日（木） ０８３０ＧＭＴ ７月英小売売上高（国立統計局）[GBRSLY=ECI] （前月比、％） N/A 0.1 （前年比、％） N/A 1.6 ０９００ＧＭＴ ７月ユーロ圏消費者物価指数改定値（統計局）[EUHICY=ECI] （前月比、％） -0.5 -0.1 （前年比、％） 2.4 2.4 （6月改定） １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （8/11までの週、1000件） 365 361 １２３０ＧＭＴ ７月米住宅着工件数（商務省）[USHSTM=ECI] （着工件数／年率、万戸） 75.5 76.0 （許可件数／年率、万戸） 76.9 76.0 １４００ＧＭＴ ８月米フィラデルフィア地区連銀業況指数[USPFDB=ECI] -5.0 -12.9 ２２００ＧＭＴ ７月北米半導体ＢＢレシオ（ＳＥＭＩ）[USSEMI=ECI] （レシオ） N/A 0.94 １７日（金） ０６００ＧＭＴ ７月独生産者物価指数（連邦統計庁）[DEPPIY=ECI] （前月比、％） 0.4 -0.4 （前年比、％） 1.3 1.6 ０８００ＧＭＴ ６月ユーロ圏経常収支（ＥＣＢ） [EUCURA=ECI] （季調前、10億ユーロ） N/A -2.5 ０９００ＧＭＴ ６月ユーロ圏貿易収支（統計局）[EUTBAL=ECI] （10億ユーロ） N/A 6.9 １３５５ＧＭＴ ８月米ミシガン大消費者信頼感指数速報値 [USMSN=ECI] （指数） 72.5 72.3 （7月確報） １４００ＧＭＴ ７月米景気先行指数（コンファレンス・ボード）[USLEAD=ECI] （指数／前月比、％） 0.2 -0.3 ２０日（月） １２３０ＧＭＴ ７月シカゴ連銀全米活動指数[USCFNA=ECI] （指数） N/A -0.15 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━