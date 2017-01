〔Ｍ＆Ａディール情報〕ベライゾン、ＩＢＭ、ＥＡなど

[16日 ロイター] 16日2000GMT(日本時間17日午前5時)までに報じ

られたM&A関連のニュースの一覧です。英文の配信は日本時間。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

企業名(国、業種など)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

ベライゾン・ワイヤレス(米、携帯電話通信最大手)

────────────────────────────────────────

〔内容〕米司法省、ベライゾンがケーブルテレビ会社から周波数帯を買い取る計画を条件

付きで承認。[ID:nTK8217005]

〔英文〕23:38 16Aug12 -Justice Department okays Verizon spectrum deal with

conditions [ID:nL2E8JG6R4]

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

企業名(国、業種など)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

主 体 |クレイトン・デュビリア・アンド・ライス(米、プライベート・エクイ

|ティ)が管理するファンド

────────────────────────────────────────

投出資先 |イリノイ・ツール・ワークス(ITW.N)(米、製造業)の子会社

────────────────────────────────────────

〔内容〕クレイトンが管理するファンドが、装飾建材などを手掛けるイリノイ・ツール・

ワークスの子会社の過半数株式を約10億5000万ドルで取得へ。

〔英文〕00:33 17Aug12 -UPDATE 2-Illinois Tool to sell stake in unit for $1.05

billion [ID:nL2E8JG4DN]

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

企業名(国、業種など)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

主 体 |MBKパートナーズ(プライベート・エクイティ)

────────────────────────────────────────

投出資先 |ウンジン・コーウェイ(021240.KS)(韓国、浄水器メーカー)

────────────────────────────────────────

〔内容〕関係者によると、MBKパートナーズがウンジン・ホールディングスからウンジ

ン・コーウェイの28.4%の保有株、他の株主から2.5%株式を合計1兆

2000億ウォン(11億ドル)で取得する方針。

〔英文〕11:47 16Aug12 -UPDATE 1-Buyout fund MBK to pay $1.1 bln for Woongjin

Coway stake-sources [ID:nL4E8JG01M]

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

企業名(国、業種など)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

シャープ(6753.T)

────────────────────────────────────────

〔内容〕シャープが太陽電池工場の売却について海外メーカーと交渉に入ったとの報道。

〔英文〕13:55 16Aug12 -UPDATE 2-Sharp in talks to sell Japan solar cell plant

-media [ID:nL4E8JF7CD]

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

企業名(国、業種など)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

主 体 |電通(4324.T)

────────────────────────────────────────

投出資先 |イージスAEGS.L(英、広告大手)

────────────────────────────────────────

〔内容〕フランスのボロレ・グループ(BOLL.PA)が、イージスAEGS.Lの持ち株5%を

電通に約1億7800万ユーロで追加売却したと発表。[ID:nTK8217033]

〔英文〕01:09 17Aug12 -Bollore sells additional Aegis stake to Dentsu

[ID:nWEA0049]

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

企業名(国、業種など)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

主 体 |IBM(IBM.N)(米、コンピューター)

────────────────────────────────────────

投出資先 |テキサス・メモリー・システムズ(米、ストレージ技術)

────────────────────────────────────────

〔内容〕IBMがテキサス・メモリー・システムズの買収で合意。価格など詳細は非公開

で、年内に完了する見込み。

〔英文〕22:16 16Aug12 -IBM to buy Texas Memory Systems [ID:nL2E8JG3SK]

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

企業名(国、業種など)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

主 体 |中国黄金集団(中国、金鉱山)

────────────────────────────────────────

投出資先 |バリック・ゴールド(ABX.TO)(カナダ、産金最大手)のアフリカ子会社

────────────────────────────────────────

〔内容〕バリックが子会社のアフリカン・バリック・ゴールドABGL.L株の全部あるいは

一部を中国黄金集団に売却する可能性について交渉中。[ID:nTK8217147]

〔英文〕03:31 17Aug12 -UPDATE 5-Barrick in talks to sell African unit to Chinese

buyer [ID:nL6E8JG57]

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

企業名(国、業種など)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

主 体 |コールバーグ・クラビス・ロバーツ(KKR)(KKR.N)(米、プライベート

|・エクイティ)

────────────────────────────────────────

主 体 |プロビデンス・エクイティ・パートナーズ(米、プライベート・エクイ

|ティ)

────────────────────────────────────────

投出資先 |エレクトロニック・アーツ(EA)(EA.O)(米、ゲーム販売)

────────────────────────────────────────

〔内容〕EAが身売りを模索中で、KKRとプロビデンスが初期段階の交渉。

[ID:nTK8217047]

〔英文〕21:37 16Aug12 -Electronic Arts exploring sale - report [ID:nL4E8JG2YH]

(INVESTMENTVIEWS)