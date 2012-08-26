〔今週の主要材料〕海外市場

＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 8月27日─9月3日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表時間 指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ２７日（月） ０６００ＧＭＴ ７月独輸入物価指数（連邦統計庁）[DEIMPY=ECI] （前月比、％） 0.7 -1.5 （前年比、％） 1.2 1.3 ０８００ＧＭＴ ８月独ＩＦＯ業況指数 [DEBUSS=ECI] （業況指数） 102.6 103.3 （現況指数） 110.8 111.6 （期待指数） 95.0 95.6 ２８日（火） ０６００ＧＭＴ ９月独消費者信頼感指数（ＧｆＫ）[DECONS=ECI] （指数） 5.9 5.9 ０７００ＧＭＴ 第２・四半期スペインＧＤＰ ０８００ＧＭＴ ７月ユーロ圏Ｍ3（ＥＣＢ）[EUM3=ECI] （前年比、％） 3.2 3.2 １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １３００ＧＭＴ ６月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数[USSHP=ECI] （季調済前月比、％) 0.7 0.9 （季調前前月比、％) N/A 2.2 （前年比、％) -0.1 -0.7 １４００ＧＭＴ ８月米消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード）[USCONC=ECI] （指数） 65.9 65.9 ２９日（水） １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２３０ＧＭＴ 第２・四半期米ＧＤＰ改定値（商務省）[USGDPR=ECI] （前期比年率、％） 1.7 1.5 デフレーター 1.6 1.5 （Q2速報） １２３０ＧＭＴ 第２・四半期米企業利益速報値（商務省）[USCPRF=ECI] （前期比、％） N/A -5.7 （Q1改定） １４００ＧＭＴ ７月米住宅販売保留指数（全米リアルター協会）[USNAR=ECI] （指数） N/A 99.3 （前月比、％） 1.0 -1.4 ８月独消費者物価指数速報値（連邦統計庁）[DECPPY=ECI] （前月比、％） 0.2 0.4 （前年比、％） 1.8 1.7 ＥＵ基準（前月比、％） 0.1 0.4 （前年比、％） 2.0 1.9 （7月改定） ３０日（木） ０７５５ＧＭＴ ８月独雇用統計（連邦雇用庁）[DEUNR=ECI] （失業者数増減・季調済／1000人） 8 7 （失業者数・季調前／100万人） N/A 2.9 （失業率・季調済／％） 6.8 6.8 ０９００ＧＭＴ ８月ユーロ圏景況感・業況感指数（欧州委員会）[EUECOS=ECI] （業況感指数） -1.30 -1.27 （景況感指数） 87.5 87.9 １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （8/25までの週、1000件） 370 372 １２３０ＧＭＴ ７月米個人所得・消費支出（商務省）[USGPCS=ECI] （個人所得／前月比、％） 0.3 0.5 （個人消費支出／前月比、％） 0.4 0.0 （ＰＣＥ価格指数／前月比、％） N/A 0.1 （コアＰＣＥ価格指数／前月比、％） 0.1 0.2 ３１日（金） ０６００ＧＭＴ ７月独小売売上高（連邦統計庁）[DERSLY=ECI] （前月比、％） 0.2 -0.1 （前年比、％） 0.4 2.9 ０９００ＧＭＴ ８月ユーロ圏消費者物価指数速報値（統計局）[EUHICF=ECI] （前年比、％） 2.5 2.4 ０９００ＧＭＴ ７月ユーロ圏失業率（統計局）[EUUNR=ECI] （％） 11.3 11.2 １２００ＧＭＴ 第２・四半期ブラジルＧＤＰ[BRGDP=ECI] １２３０ＧＭＴ 第２・四半期カナダＧＤＰ １３４５ＧＭＴ ８月米シカゴ地区購買部協会景気指数[USCPMI=ECI] （指数） 53.5 53.7 １３５５ＧＭＴ ８月米ミシガン大消費者信頼感指数確報値[USMSN=ECI] （指数） 73.6 73.6 （8月速報） １４００ＧＭＴ ７月米製造業新規受注（商務省）[USFORD=ECI] （前月比、％） 1.8 -0.5 １４００ＧＭＴ ７月米耐久財受注改定値（商務省）[USDGR=ECI] （耐久財受注／前月比、％）N/A N/A ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【８月２７日─９月３日の海外行事予定】 ２７日（月） １０００ＧＭＴ エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が米経済と金融政策の見通しについて講演（香港） １３２０ＧＭＴ コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が会合であいさつ（ミネアポリス） １５００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 １６１５ＧＭＴ ピアナルト米クリーブランド地区連銀総裁が経済見通しと金融政策について講演・ 質疑応答（オハイオ州ニューアーク） 独仏財務相会談 仏・米・メキシコ、穀物高に関連した緊急会合開催を検討する電話会議 英国［サマー・バンク・ホリデー］ ２８日（火） １５３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １７００ＧＭＴ 米財務省２年債入札 ブラジル中銀金融政策決定会合（２９日まで） 米大統領選：共和党全国大会（フロリダ州タンパ、３０日まで） スペイン短期債入札 イタリア国債入札 ２９日（水） １２００ＧＭＴ ノルウェー中銀金利発表 １７００ＧＭＴ 米財務省５年債入札 １８００ＧＭＴ 米地区連銀経済報告 イタリア短期債入札 独伊首脳会談 ブラジル中銀金融政策決定会合（最終日） ３０日（木） １７００ＧＭＴ 米財務省７年債入札 イタリア中・長期債入札 メルケル独首相が中国訪問「第２回中独政府間協議」（３１日まで） ＡＰＥＣ財務相会合（モスクワ） ３１日（金） １４００ＧＭＴ バーナンキ米ＦＲＢ議長が講演「危機後の金融政策」 カンザスシティー連銀主催の経済シンポジウム（米ワイオミング州 ジャクソンホール） メルケル独首相が中国訪問「第２回中独政府間協議」（最終日） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ［東京 ２７日 ロイター］