＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 8月27日─9月3日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表時間 指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ２７日（月） ０６００ＧＭＴ ７月独輸入物価指数（連邦統計庁）[DEIMPY=ECI] （前月比、％） 0.7 -1.5 （前年比、％） 1.2 1.3 ０８００ＧＭＴ ８月独ＩＦＯ業況指数 [DEBUSS=ECI] （業況指数） 102.6 103.3 （現況指数） 110.8 111.6 （期待指数） 95.0 95.6 ２８日（火） ０６００ＧＭＴ ９月独消費者信頼感指数（ＧｆＫ）[DECONS=ECI] （指数） 5.9 5.9 ０７００ＧＭＴ 第２・四半期スペインＧＤＰ ０８００ＧＭＴ ７月ユーロ圏Ｍ3（ＥＣＢ）[EUM3=ECI] （前年比、％） 3.2 3.2 １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １３００ＧＭＴ ６月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数[USSHP=ECI] （季調済前月比、％) 0.7 0.9 （季調前前月比、％) N/A 2.2 （前年比、％) -0.1 -0.7 １４００ＧＭＴ ８月米消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード）[USCONC=ECI] （指数） 65.9 65.9 ２９日（水） １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２３０ＧＭＴ 第２・四半期米ＧＤＰ改定値（商務省）[USGDPR=ECI] （前期比年率、％） 1.7 1.5 デフレーター 1.6 1.5 （Q2速報） １２３０ＧＭＴ 第２・四半期米企業利益速報値（商務省）[USCPRF=ECI] （前期比、％） N/A -5.7 （Q1改定） １４００ＧＭＴ ７月米住宅販売保留指数（全米リアルター協会）[USNAR=ECI] （指数） N/A 99.3 （前月比、％） 1.0 -1.4 ８月独消費者物価指数速報値（連邦統計庁）[DECPPY=ECI] （前月比、％） 0.2 0.4 （前年比、％） 1.8 1.7 ＥＵ基準（前月比、％） 0.1 0.4 （前年比、％） 2.0 1.9 （7月改定） ３０日（木） ０７５５ＧＭＴ ８月独雇用統計（連邦雇用庁）[DEUNR=ECI] （失業者数増減・季調済／1000人） 8 7 （失業者数・季調前／100万人） N/A 2.9 （失業率・季調済／％） 6.8 6.8 ０９００ＧＭＴ ８月ユーロ圏景況感・業況感指数（欧州委員会）[EUECOS=ECI] （業況感指数） -1.30 -1.27 （景況感指数） 87.5 87.9 １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （8/25までの週、1000件） 370 372 １２３０ＧＭＴ ７月米個人所得・消費支出（商務省）[USGPCS=ECI] （個人所得／前月比、％） 0.3 0.5 （個人消費支出／前月比、％） 0.4 0.0 （ＰＣＥ価格指数／前月比、％） N/A 0.1 （コアＰＣＥ価格指数／前月比、％） 0.1 0.2 ３１日（金） ０６００ＧＭＴ ７月独小売売上高（連邦統計庁）[DERSLY=ECI] （前月比、％） 0.2 -0.1 （前年比、％） 0.4 2.9 ０９００ＧＭＴ ８月ユーロ圏消費者物価指数速報値（統計局）[EUHICF=ECI] （前年比、％） 2.5 2.4 ０９００ＧＭＴ ７月ユーロ圏失業率（統計局）[EUUNR=ECI] （％） 11.3 11.2 １２００ＧＭＴ 第２・四半期ブラジルＧＤＰ[BRGDP=ECI] １２３０ＧＭＴ 第２・四半期カナダＧＤＰ １３４５ＧＭＴ ８月米シカゴ地区購買部協会景気指数[USCPMI=ECI] （指数） 53.5 53.7 １３５５ＧＭＴ ８月米ミシガン大消費者信頼感指数確報値[USMSN=ECI] （指数） 73.6 73.6 （8月速報） １４００ＧＭＴ ７月米製造業新規受注（商務省）[USFORD=ECI] （前月比、％） 1.8 -0.5 １４００ＧＭＴ ７月米耐久財受注改定値（商務省）[USDGR=ECI] （耐久財受注／前月比、％）N/A N/A ９月１日（土） ０１００ＧＭＴ ８月中国ＰＭＩ（国家統計局）[CNPMIB=ECI] ３日（月） ０１３０ＧＭＴ ７月豪小売売上高（連邦統計局）[AURSL=ECI] （前月比、％） N/A 1.0 ０２３０ＧＭＴ ８月中国製造業ＰＭＩ改定値（ＨＳＢＣ）[CNPMIC=ECI] ０７５８ＧＭＴ ８月ユーロ圏製造業ＰＭＩ改定値[EUPMI=ECI] （指数） N/A 45.3 （8月速報） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━