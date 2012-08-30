＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 8月30日─9月6日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表時間 指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ３０日（木） ０７５５ＧＭＴ ８月独雇用統計（連邦雇用庁）[DEUNR=ECI] （失業者数増減・季調済／1000人） 8 7 （失業者数・季調前／100万人） N/A 2.9 （失業率・季調済／％） 6.8 6.8 ０９００ＧＭＴ ８月ユーロ圏景況感・業況感指数（欧州委員会）[EUECOS=ECI] （業況感指数） -1.30 -1.27 （景況感指数） 87.5 87.9 １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （8/25までの週、1000件） 370 372 １２３０ＧＭＴ ７月米個人所得・消費支出（商務省）[USGPCS=ECI] （個人所得／前月比、％） 0.3 0.5 （個人消費支出／前月比、％） 0.4 0.0 （ＰＣＥ価格指数／前月比、％） N/A 0.1 （コアＰＣＥ価格指数／前月比、％） 0.1 0.2 ３１日（金） ０６００ＧＭＴ ７月独小売売上高（連邦統計庁）[DERSLY=ECI] （前月比、％） 0.2 -0.1 （前年比、％） N/A 2.9 ０９００ＧＭＴ ８月ユーロ圏消費者物価指数速報値（統計局）[EUHICF=ECI] （前年比、％） 2.5 2.4 ０９００ＧＭＴ ７月ユーロ圏失業率（統計局）[EUUNR=ECI] （％） 11.3 11.2 １２００ＧＭＴ 第２・四半期ブラジルＧＤＰ[BRGDP=ECI] １２３０ＧＭＴ 第２・四半期カナダＧＤＰ １３４５ＧＭＴ ８月米シカゴ地区購買部協会景気指数[USCPMI=ECI] （指数） 53.5 53.7 １３５５ＧＭＴ ８月米ミシガン大消費者信頼感指数確報値[USMSN=ECI] （指数） 73.6 73.6 （8月速報） １４００ＧＭＴ ７月米製造業新規受注（商務省）[USFORD=ECI] （前月比、％） 1.9 -0.5 １４００ＧＭＴ ７月米耐久財受注改定値（商務省）[USDGR=ECI] （耐久財受注／前月比、％）N/A 4.2 ９月１日（土） ０１００ＧＭＴ ８月中国ＰＭＩ（国家統計局）[CNPMIB=ECI] （指数） 50.0 50.1 ３日（月） ０１３０ＧＭＴ ７月豪小売売上高（連邦統計局）[AURSL=ECI] （前月比、％） N/A 1.0 ０２３０ＧＭＴ ８月中国製造業ＰＭＩ改定値（ＨＳＢＣ）[CNPMIC=ECI] ０７５８ＧＭＴ ８月ユーロ圏製造業ＰＭＩ改定値[EUPMI=ECI] （指数） N/A 45.3 （8月速報） ４日（火） ０１３０ＧＭＴ 第２・四半期豪経常収支（連邦統計局）[AUCADQ=ECI] （10億豪ドル） N/A 14.9 ０９００ＧＭＴ ７月ユーロ圏生産者物価指数（統計局）[EUPPIY=ECI] （前月比、％） N/A -0.5 （前年比、％） N/A 1.8 １２００ＧＭＴ ７月ブラジル鉱工業生産 １２５８ＧＭＴ ８月米製造業ＰＭＩ改定値（マークイット）[USPMIM=ECI] （指数） 51.2 51.9 （8月速報） １４００ＧＭＴ ７月米建設支出（商務省）[USTCNS=ECI] （前月比、％） 0.5 0.4 １４００ＧＭＴ ８月米ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ）[USPMI=ECI] （指数） 50.0 49.8 ８月米自動車販売台数 ５日（水） ０１３０ＧＭＴ 第２・四半期豪ＧＤＰ（連邦統計局）[AUGDPQ=ECI] （前期比、％） N/A 1.3 （前年比、％） N/A 4.3 ０２３０ＧＭＴ ８月中国サービス部門ＰＭＩ（ＨＳＢＣ）[CNPMIS=ECI] ０７５８ＧＭＴ ８月ユーロ圏総合ＰＭＩ改定値[EUPMIP=ECI] （指数） N/A 46.6 （8月速報） ０７５８ＧＭＴ ８月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ改定値[EUPMIS=ECI] （指数） N/A 47.5 （8月速報） ０９００ＧＭＴ ７月ユーロ圏小売売上高（統計局）[EURSLY=ECI] （前月比、％） N/A 0.1 （前年比、％） N/A -1.2 １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２００ＧＭＴ ８月ブラジル拡大消費者物価指数（ＩＰＣＡ）[BRIPCA=ECI] １２３０ＧＭＴ 第２・四半期米労働生産性・単位労働コスト改定値 （労働省）[USLCTS=ECI] （労働生産性／前期比、年率％） 1.7 1.6 （単位労働コスト／前期比、年率％） 1.6 1.7 １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] ６日（木） ０１３０ＧＭＴ ８月豪雇用統計（連邦統計局）[AUEMP=ECI] 就業者数増減（前月比、万人） N/A 1.4 失業率（％） N/A 5.2 ０９００ＧＭＴ 第２・四半期ユーロ圏ＧＤＰ改定値（統計局）[EUGDP=ECI] （前期比、％） N/A -0.2 （前年比、％） N/A -0.4 （速報値） １０００ＧＭＴ ７月独鉱工業受注（経済技術省）[DEIND=ECI] （前月比、％） N/A -1.7 １１３０ＧＭＴ ８月米企業人員削減数（チャレンジャー社）[USCHAL=ECI] （1000人） N/A 36.9 １２１５ＧＭＴ ８月全米雇用報告（ＡＤＰ）[USADP=ECI] （増減、1000人） N/A 163 １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （9/1までの週、1000件） N/A N/A １４００ＧＭＴ ８月米ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ）[USNPMI=ECI] （総合指数・ＮＭＩ） 52.5 52.6 （景気指数） N/A 57.2 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━