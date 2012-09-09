〔今週の主要材料〕海外市場

＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 9月10日─9月14日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表時間 指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ １０日（月） ０６４５ＧＭＴ ７月仏鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ）[FRIP=ECI] （前月比、％） -0.5 0.0 １９００ＧＭＴ ７月米消費者信用残高（ＦＲＢ）[USCRED=ECI] （前月比増、10億ドル） 9.10 6.46 時間未定 ８月中国貿易統計（税関当局） 輸出（前年比、％）[CNEXP=ECI] 3.0 1.0 輸入（前年比、％）[CNIMP=ECI] 3.5 4.7 貿易収支（10億ドル）[CNTRD=ECI] 19.8 25.1 １１日（火） ０６００ＧＭＴ ８月独卸売物価指数（連邦統計庁）[DEWPIY=ECI] （前月比、％） N/A 0.3 （前年比、％） N/A 2.0 ０８３０ＧＭＴ ７月英貿易収支（国立統計局）[GBTBAL=ECI] （10億ポンド） -9.00 -10.12 １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２３０ＧＭＴ ７月米貿易収支（商務省）[USTBAL=ECI] （10億ドル） -44.2 -42.9 １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １２日（水） ０５３０ＧＭＴ ８月仏消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ）[FRHICY=ECI] （ＥＵ基準、前月比、％） 0.6 -0.5 （ＥＵ基準、前年比、％） 2.3 2.2 ０６００ＧＭＴ ８月独消費者物価指数改定値（連邦統計庁）[DECPIY=ECI] （前月比、％） 0.3 0.3 （前年比、％） 2.0 2.0 ＥＵ基準（前月比、％） 0.3 0.3 （前年比、％） 2.2 2.2 （8月速報） ０６４５ＧＭＴ ７月仏経常収支（中銀）[FRCA=ECI] （10億ユーロ） N/A -4.9 ０８３０ＧＭＴ ８月英失業率（国立統計局）[GBILOU=ECI] （ＩＬＯ基準＝前月までの３カ月、％） 8.0 8.0 ０９００ＧＭＴ ７月ユーロ圏鉱工業生産（統計局）[EUIPY=ECI] （前月比、％） 0.0 -0.6 （前年比、％） -3.3 -2.1 １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２３０ＧＭＴ ８月米輸出入物価（労働省）[USIMP=ECI] （輸入物価／前月比、％） 1.3 -0.6 （輸出物価／前月比、％） 0.4 0.5 １４００ＧＭＴ ７月米卸売在庫（商務省）[USWINV=ECI] （前月比、％） 0.3 -0.2 １３日（木） １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （9/8までの週、1000件） 370 365 １２３０ＧＭＴ ８月米卸売物価指数（労働省）[USPPI=ECI] （指数／前月比、％） 1.0 0.3 （コア指数／前月比、％） 0.2 0.4 １８００ＧＭＴ ８月米財政収支（財務省） [USGDEF=ECI] （10億ドル） 155.0 -69.60 １４日（金） ０９００ＧＭＴ 第２・四半期ユーロ圏雇用統計（統計局） ０９００ＧＭＴ ８月ユーロ圏消費者物価指数改定値（統計局）[EUHICY=ECI] （前月比、％） 0.4 -0.5 （前年比、％） 2.6 2.6 １２３０ＧＭＴ ８月米消費者物価指数（労働省） [USCPI=ECI] （指数／前月比、％） 0.5 0.0 （指数／前年比、％) 1.7 1.4 （コア指数／前月比、％) 0.2 0.1 （コア指数／前年比、％) 2.0 2.1 １２３０ＧＭＴ ８月米小売売上高（商務省）[USRSL=ECI] （前月比、％） 0.7 0.8 （自動車除く／前月比、％）0.4 0.8 １３１５ＧＭＴ ８月米鉱工業生産（ＦＲＢ）[USIP=ECI] （指数／前月比、％） 0.1 0.6 （設備稼働率、％） 79.3 79.3 １３５５ＧＭＴ ９月米ミシガン大消費者信頼感指数速報値 [USMSN=ECI] （指数） 74.0 74.3 （8月確報） １４００ＧＭＴ ７月米企業在庫（商務省）[USBINV=ECI] （前月比、％） 0.3 0.1 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【９月１０日─９月１４日の海外行事予定】 １０日（月） １５００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 １１日（火） １５３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １７００ＧＭＴ 米財務省３年債入札 夏季ダボス会議（中国天津市、１３日まで） サマラス・ギリシャ首相とドラギＥＣＢ総裁が会談（フランクフルト） １２日（水） １７００ＧＭＴ 米財務省１０年債入札 ２１００ＧＭＴ ニュージーランド中銀金利発表 米連邦公開市場委員会（１３日まで） イタリア短期国債入札 米アップル( AAPL.O )のイベント（サンフランシスコ） ドイツ憲法裁判所、ＥＳＭと新財政協定の合憲性判断 オランダ議会選挙 夏季ダボス会議（中国天津市、１３日まで） １３日（木） ０７３０ＧＭＴ スイス中銀金融政策発表 ０８００ＧＭＴ ＥＣＢ月報 １５００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １５００ＧＭＴ 米財務省５２週間物ＴＢ入札条件 １５００ＧＭＴ 米財務省インフレ指数連動１０年債入札条件 １６３０ＧＭＴ 米連邦公開市場委員会（声明発表）[FED/FOMC] １７００ＧＭＴ 米財務省３０年債入札 １８００ＧＭＴ 米ＦＲＢ経済予測発表 １８１５ＧＭＴ バーナンキ米ＦＲＢ議長の記者会見 英中銀四半期報告 韓国中銀金融政策決定会合 インドネシア中銀金融政策決定会合 フィリピン中銀金融政策決定会合 イタリア固定利付債入札 夏季ダボス会議（中国天津市、１３日まで） １４日（金） １７００ＧＭＴ ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が講演（アトランタ） １７４５ＧＭＴ ラスキン米ＦＲＢ理事が講演（フィラデルフィア） ユーロ圏財務相会合（キプロス） ＥＵ財務相理事会非公式会合（キプロス、１５日まで） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ［東京 １０日 ロイター］