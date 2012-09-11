＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 9月11日─9月18日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表時間 指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ １１日（火） ０６００ＧＭＴ ８月独卸売物価指数（連邦統計庁）[DEWPIY=ECI] （前月比、％） N/A 0.3 （前年比、％） N/A 2.0 ０８３０ＧＭＴ ７月英貿易収支（国立統計局）[GBTBAL=ECI] （10億ポンド） -9.00 -10.12 １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２３０ＧＭＴ ７月米貿易収支（商務省）[USTBAL=ECI] （10億ドル） -44.0 -42.9 １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １２日（水） ０５３０ＧＭＴ ８月仏消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ）[FRHICY=ECI] （ＥＵ基準、前月比、％） 0.6 -0.5 （ＥＵ基準、前年比、％） 2.3 2.2 ０６００ＧＭＴ ８月独消費者物価指数改定値（連邦統計庁）[DECPIY=ECI] （前月比、％） 0.3 0.3 （前年比、％） 2.0 2.0 ＥＵ基準（前月比、％） 0.3 0.3 （前年比、％） 2.2 2.2 （8月速報） ０６４５ＧＭＴ ７月仏経常収支（中銀）[FRCA=ECI] （10億ユーロ） N/A -4.9 ０８３０ＧＭＴ ８月英失業率（国立統計局）[GBILOU=ECI] （ＩＬＯ基準＝前月までの３カ月、％） 8.0 8.0 ０９００ＧＭＴ ７月ユーロ圏鉱工業生産（統計局）[EUIPY=ECI] （前月比、％） 0.0 -0.6 （前年比、％） -3.3 -2.1 １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２３０ＧＭＴ ８月米輸出入物価（労働省）[USIMP=ECI] （輸入物価／前月比、％） 1.4 -0.6 （輸出物価／前月比、％） 0.4 0.5 １４００ＧＭＴ ７月米卸売在庫（商務省）[USWINV=ECI] （前月比、％） 0.2 -0.2 １３日（木） １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （9/8までの週、1000件） 370 365 １２３０ＧＭＴ ８月米卸売物価指数（労働省）[USPPI=ECI] （指数／前月比、％） 1.1 0.3 （コア指数／前月比、％） 0.2 0.4 １８００ＧＭＴ ８月米財政収支（財務省） [USGDEF=ECI] （10億ドル） 155.0 -69.60 １４日（金） ０９００ＧＭＴ 第２・四半期ユーロ圏雇用統計（統計局） ０９００ＧＭＴ ８月ユーロ圏消費者物価指数改定値（統計局）[EUHICY=ECI] （前月比、％） 0.4 -0.5 （前年比、％） 2.6 2.6 １２３０ＧＭＴ ８月米消費者物価指数（労働省） [USCPI=ECI] （指数／前月比、％） 0.5 0.0 （指数／前年比、％) 1.7 1.4 （コア指数／前月比、％) 0.2 0.1 （コア指数／前年比、％) 2.0 2.1 １２３０ＧＭＴ ８月米小売売上高（商務省）[USRSL=ECI] （前月比、％） 0.7 0.8 （自動車除く／前月比、％）0.6 0.8 １３１５ＧＭＴ ８月米鉱工業生産（ＦＲＢ）[USIP=ECI] （指数／前月比、％） 0.0 0.6 （設備稼働率、％） 79.2 79.3 １３５５ＧＭＴ ９月米ミシガン大消費者信頼感指数速報値 [USMSN=ECI] （指数） 74.0 74.3 （8月確報） １４００ＧＭＴ ７月米企業在庫（商務省）[USBINV=ECI] （前月比、％） 0.3 0.1 １７日（月） ０８００ＧＭＴ ７月ユーロ圏経常収支（ＥＣＢ） [EUCURA=ECI] （季調前、10億ユーロ） N/A 15.7 ０９００ＧＭＴ ７月ユーロ圏貿易収支（統計局）[EUTBAL=ECI] （10億ユーロ） N/A 14.9 １８日（火） ０８３０ＧＭＴ ８月英消費者物価指数（国立統計局）[GBHICY=ECI] ＣＰＩ（前月比、％） N/A 0.1 （前年比、％） N/A 2.6 ＲＰＩ（前月比、％） N/A 0.1 （前年比、％） N/A 3.2 ＲＰＩＸ（前月比、％） N/A 0.1 （前年比、％） N/A 3.2 ０９００ＧＭＴ ９月独景気期待指数（ＺＥＷ）[DEZEWS=ECI] （景気期待指数） N/A -25.5 （現況指数） N/A 18.2 １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １２３０ＧＭＴ 第２・四半期米経常収支（米商務省）[USCURA=ECI] (10億ドル） N/A -137.3 １３００ＧＭＴ ７月対米証券投資（財務省）[USNCIO=ECI] １４００ＧＭＴ ９月米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ）[USNAHB=ECI] （指数） 38 37 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━