＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 9月24日─9月28日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表時間 指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ２４日（月） ０８００ＧＭＴ ９月独ＩＦＯ業況指数 [DEBUSS=ECI] （業況指数） 102.5 102.3 （現況指数） 111.0 111.2 （期待指数） 95.0 94.2 １２３０ＧＭＴ ８月シカゴ連銀全米活動指数[USCFNA=ECI] （指数） N/A -0.13 ２５日（火） ０６００ＧＭＴ １０月独消費者信頼感指数（ＧｆＫ）[DECONS=ECI] （指数） 5.9 5.9 １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １３００ＧＭＴ ７月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 [USSHP=ECI] （季調済前月比、％) 0.9 0.9 （季調前前月比、％) N/A 2.3 （前年比、％) 0.9 0.5 １４００ＧＭＴ ９月米消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード）[USCONC=ECI] （指数） 63.0 60.6 １４００ＧＭＴ ７月米住宅価格指数（連邦住宅金融局）[USHPIM=ECI] (前月比、％) N/A 0.7 ２６日（水） １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １４００ＧＭＴ ８月米新築１戸建て住宅販売（商務省）[USHNSP=ECI] （年率、100万戸） N/A 0.372 ９月独消費者物価指数速報値（連邦統計庁）[DECPPY=ECI] （前月比、％） 0.0 +0.4 （前年比、％） 2.0 +2.1 ＥＵ基準（前月比、％） 0.0 +0.4 （前年比、％） 2.1 +2.2 （8月改定） ２７日（木） ０７５５ＧＭＴ ９月独雇用統計（連邦雇用庁）[DEUNR=ECI] （失業者数増減・季調済／1000人） +10 +9 （失業者数・季調前／100万人） N/A 2.9 （失業率・季調済／％） 6.8 6.8 ０８００ＧＭＴ ８月ユーロ圏Ｍ3（ＥＣＢ）[EUM3=ECI] （前年比、％） 3.2 3.8 ０８３０ＧＭＴ 第２・四半期英経常収支（国立統計局）[GBCURA=ECI] （10億ポンド） -12.40 -11.20 ０８３０ＧＭＴ 第２・四半期英ＧＤＰ確報値（国立統計局）[GBGDF=ECI] （前期比、％） -0.5 -0.5 （前年比、％） -0.5 -0.5 （Q2*改定） ０９００ＧＭＴ ９月ユーロ圏景況感・業況感指数（欧州委員会）[EUECOS=ECI] （業況感指数） -1.19 -1.21 （景況感指数） 86.1 86.1 １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （9/22までの週、1000件） 378 382 １２３０ＧＭＴ 第２・四半期米企業利益改定値[USCPRF=ECI] （前期比、％） N/A 1.1 （Q2*速報） １２３０ＧＭＴ 第２・四半期米ＧＤＰ確報値 [USGDPR=ECI] （前期比年率、％） 1.7 1.7 デフレーター 1.6 1.6 （Q2*改定） １２３０ＧＭＴ ８月米耐久財受注（商務省）[USDGN=ECI] （前月比、％） -4.5 4.1 （輸送機器除く／前月比、％） 0.3 -0.6 （航空機除く非国防資本財／前月比、％） N/A -4.0 １４００ＧＭＴ ８月米住宅販売保留指数（全米リアルター協会）[USNAR=ECI] （指数） N/A 101.7 （前月比、％） 0.0 2.4 ２８日（金） ０２３０ＧＭＴ ９月中国ＰＭＩ改定値（ＨＳＢＣ）[CNPMIC=ECI] ０５３０ＧＭＴ 第２・四半期仏ＧＤＰ改定値（ＩＮＳＥＥ）[FRGDP=ECI] （前期比、％） N/A 0.0 （速報値） ０６００ＧＭＴ ８月独小売売上高（連邦統計庁）[DERSLY=ECI] （前月比、％） N/A -0.9 （前年比、％） N/A -1.0 ０６４５ＧＭＴ ７月仏消費支出（ＩＮＳＥＥ）[FRGPC=ECI] （前月比、％） N/A 0.1 ０６４５ＧＭＴ ８月仏消費支出（ＩＮＳＥＥ）[FRGPC=ECI] （前月比、％） N/A 0.1 （6月） ０９００ＧＭＴ ９月ユーロ圏消費者物価指数速報値（統計局）[EUHICF=ECI] （前年比、％） 2.5 2.6 １２３０ＧＭＴ ８月米個人所得・消費支出（商務省）[USGPCS=ECI] （個人所得／前月比、％） 0.2 0.3 （個人消費支出／前月比、％） 0.5 0.4 （ＰＣＥ価格指数／前月比、％） 0.1 0.0 （コアＰＣＥ価格指数／前月比、％） N/A 0.0 １３４５ＧＭＴ ９月米シカゴ地区購買部協会景気指数[USCPMI=ECI] （指数） 53.0 53.0 １３５５ＧＭＴ ９月米ミシガン大消費者信頼感指数確報値[USMSN=ECI] （指数） 79.0 79.2 （9月速報） １０月１日（月） ０１００ＧＭＴ ９月中国ＰＭＩ（物流購買連合会）[CNPMIB=ECI] ０７５８ＧＭＴ ９月ユーロ圏製造業ＰＭＩ改定値[EUPMI=ECI] （指数） N/A 46.0 （9月速報） ０９００ＧＭＴ ８月ユーロ圏失業率（統計局）[EUUNR=ECI] （％） N/A 11.3 １２５８ＧＭＴ ９月米製造業ＰＭＩ確報値（マークイット）[USPMIM=ECI] （指数） 51.5 51.5