＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 9月28日─10月5日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表時間 指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ２８日（金） ０５３０ＧＭＴ 第２・四半期仏ＧＤＰ改定値（ＩＮＳＥＥ）[FRGDP=ECI] （前期比、％） N/A 0.0 （速報値） ０６００ＧＭＴ ８月独小売売上高（連邦統計庁）[DERSLY=ECI] （前月比、％） N/A -0.9 （前年比、％） N/A -1.0 ０６４５ＧＭＴ ７月仏消費支出（ＩＮＳＥＥ）[FRGPC=ECI] （前月比、％） N/A 0.1 ０６４５ＧＭＴ ８月仏消費支出（ＩＮＳＥＥ）[FRGPC=ECI] （前月比、％） N/A 0.1 （6月） ０９００ＧＭＴ ９月ユーロ圏消費者物価指数速報値（統計局）[EUHICF=ECI] （前年比、％） 2.5 2.6 １２３０ＧＭＴ ８月米個人所得・消費支出（商務省）[USGPCS=ECI] （個人所得／前月比、％） 0.2 0.3 （個人消費支出／前月比、％） 0.5 0.4 （ＰＣＥ価格指数／前月比、％） 0.1 0.0 （コアＰＣＥ価格指数／前月比、％） N/A 0.0 １３４５ＧＭＴ ９月米シカゴ地区購買部協会景気指数[USCPMI=ECI] （指数） 53.0 53.0 １３５５ＧＭＴ ９月米ミシガン大消費者信頼感指数確報値[USMSN=ECI] （指数） 79.0 79.2 （9月速報） １０月１日（月） ０１００ＧＭＴ ９月中国ＰＭＩ（物流購買連合会）[CNPMIB=ECI] ０７５８ＧＭＴ ９月ユーロ圏製造業ＰＭＩ改定値[EUPMI=ECI] （指数） N/A 46.0 （9月速報） ０９００ＧＭＴ ８月ユーロ圏失業率（統計局）[EUUNR=ECI] （％） N/A 11.3 １２５８ＧＭＴ ９月米製造業ＰＭＩ確報値（マークイット）[USPMIM=ECI] （指数） 51.5 51.5 （9月速報） １４００ＧＭＴ ８月米建設支出（商務省）[USTCNS=ECI] （前月比、％） 0.5 -0.9 １４００ＧＭＴ ９月米ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ）[USPMI=ECI] （指数） 49.8 49.6 ２日（火） ０９００ＧＭＴ ８月ユーロ圏生産者物価指数（統計局）[EUPPIY=ECI] （前月比、％） N/A 0.4 （前年比、％） N/A 1.8 １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] ９月米自動車販売台数 ３日（水） ０１３０ＧＭＴ ８月豪貿易収支（連邦統計局）[AUBOGS=ECI] （10億豪ドル） N/A -0.556 ０７５８ＧＭＴ ９月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ改定値[EUPMIS=ECI] （指数） N/A 46.0 （9月速報） ０７５８ＧＭＴ ９月ユーロ圏総合ＰＭＩ改定値[EUPMIP=ECI] （指数） N/A 45.9 （9月速報） ０９００ＧＭＴ ８月ユーロ圏小売売上高（統計局）[EURSLY=ECI] （前月比、％） N/A -0.2 （前年比、％） N/A -1.7 １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２１５ＧＭＴ ９月全米雇用報告（ＡＤＰ）[USADP=ECI] （増減、1000人） 135 201 １４００ＧＭＴ ９月米ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ）[USNPMI=ECI] （総合指数・ＮＭＩ） 53.5 53.7 （景気指数） N/A 55.6 ４日（木） ０１３０ＧＭＴ ８月豪小売売上高（連邦統計局）[AURSL=ECI] （前月比、％） N/A -0.8 １１３０ＧＭＴ ９月米企業人員削減数（チャレンジャー社）[USCHAL=ECI] （1000人） N/A 32.2 １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （9/22までの週、1000件） N/A 359 １４００ＧＭＴ ８月米耐久財受注改定値（商務省）[USDGN=ECI] （耐久財受注／前月比、％）N/A -13.2 （速報値） １４００ＧＭＴ ８月米製造業新規受注（商務省）[USFORD=ECI] （前月比、％） -1.9 2.8 ５日（金） １０００ＧＭＴ ８月独鉱工業受注（経済技術省）[DEIND=ECI] （前月比、％） -0.7 0.5 １２３０ＧＭＴ ９月米雇用統計（労働省）[USNFAR=ECI] （非農業部門雇用者数増減、1000人） 120 96 （民間部門雇用者数増減、1000人） 123 103 （失業率、％） 8.2 8.1 １９００ＧＭＴ ８月米消費者信用残高（ＦＲＢ）[USCRED=ECI] （前月比増、10億ドル） 5.95 -3.28 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━