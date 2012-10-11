＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 10月11日─18日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表時間 指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ １１─１５日 １８００ＧＭＴ ９月米財政収支（財務省） [USGDEF=ECI] （10億ドル） N/A -191.00 時間未定 ９月中国新規融資（中国人民銀行）[CNNYL=ECI] 新規融資額（10億元） 650 703.9 新規融資伸び率（前年比、％） 16.3 16.1 Ｍ２伸び率（前年比、％） 13.7 13.5 第３・四半期中国外貨準備 １１日（木） ００３０ＧＭＴ ９月豪雇用統計（連邦統計局）[AUEMP=ECI] 就業者数増減（前月比、万人） 0.5 -0.88 失業率（％） 5.2 5.1 ０６００ＧＭＴ ９月独消費者物価指数改定値（連邦統計庁）[DECPIY=ECI] （前月比、％） 0.0 0.0 （前年比、％） 2.0 2.0 ＥＵ基準（前月比、％） 0.0 0.0 （前年比、％） 2.1 2.1 （速報値） ０６４５ＧＭＴ ９月仏消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ）[FRHICY=ECI] （ＥＵ基準、前月比、％） 0.0 0.7 （ＥＵ基準、前年比、％） 2.5 2.4 １２３０ＧＭＴ ９月米輸出入物価（労働省）[USIMP=ECI] （輸入物価／前月比、％） 0.7 0.7 （輸出物価／前月比、％） 0.4 0.9 １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （10/6までの週、1000件） 370 367 １２３０ＧＭＴ ８月米貿易収支（商務省）[USTBAL=ECI] （10億ドル） -44.0 -42.0 １２日（金） ００００ＧＭＴ 第３・四半期シンガポールＧＤＰ速報値 ０６４５ＧＭＴ ８月仏経常収支（中銀）[FRCA=ECI] （10億ユーロ） N/A -2.5 ０９００ＧＭＴ ８月ユーロ圏鉱工業生産（統計局）[EUIPY=ECI] （前月比、％） -0.4 0.6 （前年比、％） -4.2 -2.3 １２３０ＧＭＴ ９月米卸売物価指数（労働省）[USPPI=ECI] （前月比、％） 0.7 1.7 １３５５ＧＭＴ １０月米ミシガン大消費者信頼感指数速報値[USMSN=ECI] （指数） 78.0 78.3 （9月確報） １３日（土） 時間未定 ９月中国貿易統計（税関当局） 輸出（前年比、％）[CNEXP=ECI] 5.0 2.7 輸入（前年比、％）[CNIMP=ECI] 2.4 -2.6 貿易収支（10億ドル）[CNTRD=ECI] 20.7 26.7 １５日（月） ０１３０ＧＭＴ ９月中国主要経済統計（国家統計局） ＣＰＩ（前年比、％）[CNCPI=ECI] 1.9 2.0 ＰＰＩ（前年比、％）[CNPPI=ECI] -3.6 -3.5 １２３０ＧＭＴ １０月ＮＹ州製造業業況指数（連銀）[USEMPM=ECI] （指数） -5.00 -10.41 １２３０ＧＭＴ ９月米小売売上高（商務省）[USRSL=ECI] （前月比、％） 0.6 0.9 （自動車除く／前月比、％）0.5 0.8 １４００ＧＭＴ ８月米企業在庫（商務省）[USBINV=ECI] （前月比、％） 0.4 0.8 １６日（火） ０８３０ＧＭＴ ９月英消費者物価指数（国立統計局）[GBHICY=ECI] ＣＰＩ（前月比、％） N/A 0.5 （前年比、％） N/A 2.5 ＲＰＩ（前月比、％） N/A 0.4 （前年比、％） N/A 2.9 ＲＰＩＸ（前月比、％） N/A 0.4 （前年比、％） N/A 2.9 ０８３０ＧＭＴ ９月英生産者物価指数（国立統計局）[GBPPI=ECI] 投入（前月比、％） N/A 2.0 （前年比、％） N/A 1.4 産出（前月比、％） N/A 0.5 （前年比、％） N/A 2.2 ０９００ＧＭＴ ８月ユーロ圏貿易収支（統計局）[EUTBAL=ECI] （10億ユーロ） N/A 15.6 ０９００ＧＭＴ ９月ユーロ圏消費者物価指数改定値（統計局）[EUHICY=ECI] （前月比、％） N/A 0.4 （8月改定） （前年比、％） N/A 2.7 （9月速報） ０９００ＧＭＴ １０月独景気期待指数（ＺＥＷ）[DEZEWS=ECI] （景気期待指数） N/A -18.2 （現況指数） N/A 12.6 １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２３０ＧＭＴ ９月米消費者物価指数（労働省）[USCPI=ECI] （指数／前月比、％） 0.4 0.6 （指数／前年比、％) N/A 1.7 （コア指数／前月比、％) 0.2 0.1 （コア指数／前年比、％) N/A 1.9 １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １３００ＧＭＴ ８月対米証券投資（財務省）[USNCIO=ECI] １３１５ＧＭＴ ９月米鉱工業生産（ＦＲＢ）[USIP=ECI] （指数／前月比、％） 0.2 -1.2 １３１５ＧＭＴ ９月米設備稼働率（ＦＲＢ）[USCAPU=ECI] （設備稼働率、％） 78.3 78.2 １４００ＧＭＴ １０月米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ）[USNAHB=ECI] （指数） 41 40 １７日（水） ０８３０ＧＭＴ ９月英失業率（国立統計局）[GBILOU=ECI] （ＩＬＯ基準＝前月までの３カ月、％） N/A 8.1 １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２３０ＧＭＴ ９月米住宅着工件数（商務省）[USHSTM=ECI] （着工件数／年率、万戸） 77.0 75.0 （許可件数／年率、万戸） 81.0 80.1 １８日（木） ０２００ＧＭＴ ９月中国主要経済統計（国家統計局） 小売売上高（前年比、％）[CNRSL=ECI] 13.2 13.2