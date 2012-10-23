＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 10月23日─30日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表時間 指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ２３日（火） １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] ２４日（水） ００３０ＧＭＴ 第３・四半期豪ＣＰＩ（連邦統計局）[AUCPIQ=ECI] （前期比、％） 1.1 0.5 （前年比、％） 1.6 1.2 トリム平均値（前期比、％）0.6 0.5 トリム平均値（前年比、％）2.2 2.0 ０１４５ＧＭＴ １０月中国製造業ＰＭＩ速報値（ＨＳＢＣ）[CNPMIF=ECI] N/A 47.9 （9月改定） ０７５８ＧＭＴ １０月ユーロ圏総合ＰＭＩ速報値[EUPMCF=ECI] （指数） 46.4 46.1 （9月改定） ０７５８ＧＭＴ １０月ユーロ圏製造業ＰＭＩ速報値[EUPMMF=ECI] （指数） 46.5 46.1 （9月改定） ０７５８ＧＭＴ １０月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ速報値[EUPMSF=ECI] （指数） 46.4 46.1 （9月改定） ０８００ＧＭＴ １０月独ＩＦＯ業況指数 [DEBUSS=ECI] （業況指数） 101.5 101.4 （現況指数） 109.8 110.3 （期待指数） 93.7 93.2 １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２５８ＧＭＴ １０月米製造業ＰＭＩ速報値（マークイット）[USPMIM=ECI] （指数） 51.5 51.1 （9月改定） １４００ＧＭＴ ８月米住宅価格指数（連邦住宅金融局）[USHPIM=ECI] (前月比、％) N/A 0.2 １４００ＧＭＴ ９月米新築１戸建て住宅販売（商務省）[USHNSP=ECI] （年率、100万戸） 0.385 0.373 ２５日（木） ０８００ＧＭＴ ９月ユーロ圏Ｍ3（ＥＣＢ）[EUM3=ECI] （前年比、％） 3.0 2.9 ０８３０ＧＭＴ 第３・四半期英ＧＤＰ速報値（国立統計局）[GBGDP=ECI] （前期比、％） 0.6 -0.4 （前年比、％） -0.5 -0.5 （Q2確報） １２３０ＧＭＴ ９月米耐久財受注（商務省）[USDGN=ECI] （前月比、％） 7.1 -13.2 （輸送機器除く／前月比、％） 0.8 -1.6 （航空機除く非国防資本財／前月比、％） 0.7 1.1 １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （10/20までの週、1000件） 370 388 １２３０ＧＭＴ ９月シカゴ連銀全米活動指数[USCFNA=ECI] （指数） N/A -0.87 １４００ＧＭＴ ９月米住宅販売保留指数（全米リアルター協会）[USNAR=ECI] （指数） N/A 99.2 （前月比、％） 2.1 -2.6 ９月米住宅着工許可件数改定値（商務省）[USBPR=ECI] ２６日（金） ０６００ＧＭＴ ９月独輸入物価指数（連邦統計庁）[DEIMPY=ECI] （前月比、％） 0.4 1.3 （前年比、％） 2.9 3.2 ０６００ＧＭＴ １１月独消費者信頼感指数（ＧｆＫ）[DECONS=ECI] （指数） 5.9 5.9 １２３０ＧＭＴ 第３・四半期米ＧＤＰ速報値 [USGDPR=ECI] （前期比年率、％） 1.9 1.3 デフレーター 2.0 1.5 （Q2確報） １３５５ＧＭＴ １０月米ミシガン大消費者信頼感指数確報値 [USMSN=ECI] （指数） 83.0 83.1 （10月速報） ２９日（月） １２３０ＧＭＴ ９月米個人所得・消費支出（商務省）[USGPCS=ECI] （個人所得／前月比、％） 0.3 0.1 （個人消費支出／前月比、％） 0.6 0.5 （ＰＣＥ価格指数／前月比、％） N/A 0.4 （コアＰＣＥ価格指数／前月比、％） 0.1 0.1 １０月独消費者物価指数速報値（連邦統計庁）[DECPPY=ECI] （前月比、％） N/A 0.0 （前年比、％） N/A 2.0 ＥＵ基準（前月比、％） N/A 0.0 （前年比、％） N/A 2.1 （9月改定） ２９─３１日 ０６００ＧＭＴ ９月独小売売上高（連邦統計庁）[DERSLY=ECI] （前月比、％） N/A 0.3 （前年比、％） N/A -0.8 ３０日（火） ０７５５ＧＭＴ １０月独雇用統計（連邦雇用庁）[DEUNR=ECI] （失業者数増減・季調済／1000人） N/A 9 （失業者数・季調前／100万人） N/A 2.788 （失業率・季調済／％） N/A 6.8 ０９００ＧＭＴ １０月ユーロ圏景況感・業況感指数（欧州委員会）[EUECOS=ECI] （業況感指数） N/A -1.34 （景況感指数） N/A 85.0 １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ICSC／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １３００ＧＭＴ ８月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 [USSHP=ECI] （季調済前月比、％) N/A 0.4 （季調前前月比、％) N/A 1.6 （前年比、％) N/A 1.2 １４００ＧＭＴ １０月米消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード）[USCONC=ECI] （指数） 72.0