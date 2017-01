〔情報ＢＯＸ〕ｉＰａｄミニ、ネクサス７、キンドル・ファイアＨＤの比較

[サンノゼ 23日 ロイター] 米アップル( AAPL.O )は23日、タブレット端末 「iPad(アイパッド)」の小型版である「iPad mini(ミニ)」を発表した。 小型サイズのタブレットで先行する米アマゾン・ドット・コム( AMZN.O )のや米グーグル ( GOOG.O )を追撃する。ただ、価格は329ドルからと、予想より高めに設定された。 iPadミニ、グーグルの「ネクサス7」、アマゾンの「キンドル・ファイアHD」の ハードウエアの比較は以下の通り。 iPad mini Nexus 7 Fire HD 基本価格 $329 $199 $199 ストレージ 16,32,64 GB 8,16 GB 16,32 GB スクリーン 7.9 in 7 in 7 in 厚さ 7.2 mm 10.5 mm 10.3 mm ディスプレー 1024x768 1280x800 1280x800 プロセッサー Apple Nvidia( NVDA.O ) TI( TXN.O ) 処理速度 N/A 1.2 Ghz 1.2 Ghz バッテリー 10 hours 8 hours 11 hours カメラ 1.2 megapixel 1.2 mp 1.3 mp メモリー N/A 1 GB 1 GB 重さ 308g 340g 394g