〔今週の主要材料〕海外市場

＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 11月5日─11日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表時間 指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ５日（月） ００３０ＧＭＴ ９月豪貿易収支（連邦統計局）[AUBOGS=ECI] （10億豪ドル） -1.6 -2.0 ００３０ＧＭＴ ９月豪小売売上高（連邦統計局）[AURSL=ECI] （前月比、％） 0.4 0.2 ００３０ＧＭＴ 第３・四半期豪小売売上高（連邦統計局）[AURSL=ECI] （前期比、％） -0.2 1.4 ０１４５ＧＭＴ １０月中国サービス部門ＰＭＩ（ＨＳＢＣ）[CNPMIS=ECI] N/A 54.3 １５００ＧＭＴ １０月米ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ）[USNPMI=ECI] （総合指数・ＮＭＩ） 54.5 55.1 （景気指数） N/A 59.9 ６日（火） ０８５８ＧＭＴ １０月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ改定値[EUPMIS=ECI] （指数） 46.2 46.2 （10月速報） ０８５８ＧＭＴ １０月ユーロ圏総合ＰＭＩ改定値[EUPMIP=ECI] （指数） 45.8 45.8 （10月速報） ０９３０ＧＭＴ ９月英鉱工業生産（国立統計局）[GBIP=ECI] （前月比、％） -0.6 -0.5 （前年比、％） -1.6 -1.2 ０９３０ＧＭＴ ９月英製造業生産（国立統計局）[GBMFG=ECI] （前月比、％） 0.3 -1.1 （前年比、％） -0.8 -1.2 １０００ＧＭＴ ９月ユーロ圏生産者物価指数（統計局）[EUPPIY=ECI] （前月比、％） 0.2 0.9 （前年比、％） 2.6 2.7 １１００ＧＭＴ ９月独鉱工業受注（経済技術省）[DEIND=ECI] （前月比、％） N/A -1.3 １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ICSC／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] ７日（水） １０００ＧＭＴ ９月ユーロ圏小売売上高（統計局）[EURSLY=ECI] （前月比、％） -0.1 0.1 （前年比、％） -1.0 -1.3 １１００ＧＭＴ ９月独鉱工業生産（経済技術省）[DEIP=ECI] （前月比、％） -0.5 -0.5 １２００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] ２０００ＧＭＴ ９月米消費者信用残高（ＦＲＢ）[USCRED=ECI] （前月比増、10億ドル） 10.10 18.12 ８日（木） ００３０ＧＭＴ １０月豪雇用統計（連邦統計局）[AUEMP=ECI] 就業者数増減（前月比、万人） 0 1.45 失業率（％） 5.5 5.4 ０７００ＧＭＴ ９月独貿易収支（連邦統計庁）[DETBAL=ECI] （億ユーロ） 168 183 ０７４５ＧＭＴ ９月仏貿易収支（税関）[FRTBAL=ECI] （10億ユーロ） -5.0 -5.3 １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （11/3までの週、1000件） 370 363 １３３０ＧＭＴ ９月米貿易収支（商務省）[USTBAL=ECI] （10億ドル） -45.0 -44.2 ９日（金） ０１３０ＧＭＴ １０月中国主要経済統計（国家統計局） ＣＰＩ（前年比、％）[CNCPI=ECI] 1.9 1.9 ＰＰＩ（前年比、％）[CNPPI=ECI] -2.7 -3.6 ０５３０ＧＭＴ １０月中国主要経済統計（国家統計局） 小売売上高（前年比、％）[CNRSL=ECI] 14.1 14.2 鉱工業生産（前年比、％）[CNIO=ECI] 9.3 9.2 固定資産投資（年初来前年比、％）[CNUFAI=ECI] 20.6 20.5 ０７００ＧＭＴ １０月独消費者物価指数改定値（連邦統計庁）[DECPIY=ECI] （前月比、％） 0.0 0.0 （前年比、％） 2.0 2.0 ＥＵ基準（前月比、％） 0.1 0.1 （前年比、％） 2.1 2.1 （10月速報） ０７４５ＧＭＴ ９月仏鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ）[FRIP=ECI] （前月比、％） -1.0 1.5 ０９３０ＧＭＴ ９月英貿易収支（国立統計局）[GBTBAL=ECI] （10億ポンド） -8.90 -9.84 １３３０ＧＭＴ １０月米輸出入物価（労働省）[USIMP=ECI] （輸入物価／前月比、％） -0.1 1.1 （輸出物価／前月比、％） 0.2 0.8 １４５５ＧＭＴ １１月米ミシガン大消費者信頼感指数速報値 [USMSN=ECI] （指数） 83.0 82.6 （10月確報） １５００ＧＭＴ ９月米卸売在庫（商務省）[USWINV=ECI] （前月比、％） 0.4 0.5 １０日（土） 時間未定 １０月中国貿易統計（税関当局） 輸出（前年比、％）[CNEXP=ECI] 9.0 9.9 輸入（前年比、％）[CNIMP=ECI] 3.3 2.4 貿易収支（10億ドル）[CNTRD=ECI] 26.35 27.7 １０─１５日 時間未定 １０月中国新規融資（中国人民銀行）[CNNYL=ECI] 新規融資額（10億元） 600.0 623.2 新規融資伸び率（前年比、％） 16.1 16.3 Ｍ２伸び率（前年比、％） 14.5 14.8 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【１１月５日─１１日の海外行事予定】 ５日（月） １６００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １６３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 ２０カ国・地域（Ｇ２０）財務相・中央銀行総裁会議（メキシコ市、最終日） ＡＳＥＭ首脳会議（ラオス・ビエンチャン、６日まで） ロシア［国民統一の日（振替）］ ６日（火） ０１００ＧＭＴ 米サンフランシスコ地区連銀のウィリアムズ総裁が非伝統的金融政策に ついて講演・質疑応答（カリフォルニア州アーバイン） ０３００ＧＭＴ 米サンフランシスコ地区連銀のウィリアムズ総裁が夕食会であいさつ・ 質疑応答なし（カリフォルニア州アーバイン） ０３３０ＧＭＴ 豪中銀理事会（金利発表）[AUCBIR=ECI] １６３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １８００ＧＭＴ 米財