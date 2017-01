〔情報ＢＯＸ〕香港における最近の点心債発行状況

[香港 9日 ロイター] 香港のオフショア人民元建て債(点心債)市場は、 2007年7月に初の点心債が発行されて以来、急速に発展している。トムソン・ロイタ ーの統計データによると、これまでの総発行高は1320億元(211億4000万ドル) に達した。 最近発行された点心債は以下の通り。 発行体 発行額 期間 クーポン 発行月/年 (100万元)(年) (%) Renault Holdings Sa 500 2 5.625 11/12 Guangdong Nuclear Power 1500 3 3.75 10/12 Far East Horizon 500 3 5.5 10/12 Binhai Investment 500 3 6.5 10/12 VTB Capital SA 1000 3 4.5 10/12 Emirates NBD Bank PJSC 110 1 3.5 10/12 ADCB Finance (Cayman) 100 5 4.125 10/12 National Bank of Abu Dhabi 200 1 3.1 10/12 China ITS (Holdings) 300 3 9.0 10/12 Korea Finance 130 2 3.1 10/12 Pointer Investments 400 3 3.75 09/12 CITIC Bank International 500 2 3.65 09/12 Wharf Finance 200 7 4.2 09/12 Renault Holdings Sa 750 2 5.625 09/12 Wharf (Holdings) 800 5.5 4.0 09/12 Credit China Holdings 200 2 11.0 09/12 ICICI Bank Singapore 500 3 4.9 09/12 Rabobank 650 3 3.25 09/12 Axiata SPV2 Bhd 1,000 2 3.75 09/12 Shinhan Bank 600 2 3.5 09/12 Korea Development Bank 600 3 3.3 09/12 Societe Generale SA 500 2 4.15 08/12 ABN AMRO Bank NV 500 2 3.5 08/12 Hyundai Capital Services 500 1.5 3.25 08/12 IFC 500 2 1.875 08/12 ANZ Banking Group 1,000 3 2.9 08/12 Beijing Entrp Water Grp 1,200 9 6.15 08/12 ICBC 1,000 3 3.0 08/12 KfW Bankengruppe 505 2 2.0 07/12 Sinotruk(Hong Kong) 1,800 2 4.5 07/12 China Development Bank 2,500 3/20 2.95/4.3 07/12 Sumitomo Mitsui Fin & Leasing 600 3 4.0 07/12 Banco do Brasil SA 166 2 3.5 07/12 Gemdale Intl Holding 1,200 3 9.15 07/12 KEXIM 1,750 3 3.25 07/12 BSH Bosch und Siemens 1,250 2.5/5/10 2.9/3.8/4.375 07/12