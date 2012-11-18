〔今週の主要材料〕海外市場

＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【１１月１９─２３日の海外経済指標】 予想 前回 １９─２０日 １０月対中国海外直接投資[CNFDI=ECI]（商務省） １９日（月） １５００ＧＭＴ １０月米中古住宅販売（全米リアルター協会）[USEHSP=ECI] （年率、100万戸） 4.76 4.75 １５００ＧＭＴ １１月米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ）[USNAHB=ECI] （指数） 41 41 ２０日（火） ０７００ＧＭＴ １０月独生産者物価指数（連邦統計庁）[DEPPIY=ECI] （前月比、％） 0.1 0.3 （前年比、％） 1.7 1.7 １２４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １３３０ＧＭＴ １０月米住宅着工件数（商務省）[USHSTM=ECI] （着工件数／年率、万戸） 84.0 87.2 （許可件数／年率、万戸） 86.5 89.0 １３５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] ２１日（水） １２００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １３３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （11/17までの週、1000件） 400 439 １３５８ＧＭＴ １１月米製造業ＰＭＩ速報値（マークイット）[USPMIM=ECI] （指数） 50.9 51.0 （10月改定） １４５５ＧＭＴ １１月米ミシガン大消費者信頼感指数確報値 [USMSN=ECI] （指数） 84.5 84.9 （10月速報） １５００ＧＭＴ １０月米景気先行指数（コンファレンス・ボード）[USLEAD=ECI] （指数／前月比、％） 0.2 0.6 ２２日（木） ０１４５ＧＭＴ １１月中国製造業ＰＭＩ速報値（ＨＳＢＣ）[CNPMIF=ECI] ０８５８ＧＭＴ １１月ユーロ圏総合ＰＭＩ速報値[EUPMCF=ECI] （指数） 45.8 45.7 ０８５８ＧＭＴ １１月ユーロ圏製造業ＰＭＩ速報値[EUPMMF=ECI] （指数） 45.5 45.4 ０８５８ＧＭＴ １１月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ速報値[EUPMSF=ECI] （指数） 46.0 46.0 ２３日（金） ０７００ＧＭＴ 第３・四半期独ＧＤＰの詳細（連邦統計庁）[DEGDP=ECI] （前期比、％） N/A 0.2 （前年比、％） N/A 0.4 ０９００ＧＭＴ １１月独ＩＦＯ業況指数 [DEBUSS=ECI] （業況指数） 99.5 100.0 （現況指数） 106.3 107.3 （期待指数） 93.2 93.2 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【１１月１９日─２５日の海外行事予定】 １９日（月） １６００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １６３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 ２０日（火） ００３０ＧＭＴ 豪中銀理事会議事録 ０７００ＧＭＴ スティーブンス豪中銀総裁が講演（メルボルン） １６３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １４００ＧＭＴ ラッカー・リッチモンド地区連銀総裁がＦＲＢの金融政策について 講演（ニューヨーク） １７１５ＧＭＴ バーナンキＦＲＢ議長がエコノミック・クラブ・オブ・ニューヨークで 講演（ニューヨーク、質疑応答の予定） スペイン１２カ月・１８カ月物国債入札 ユーロ圏財務相会合 ブラジル休場 ２１日（水） ０９３０ＧＭＴ １１月７─８日の英金融政策委員会の議事録 １６００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １６００ＧＭＴ 米財務省２年・５年・７年債入札条件 １８００ＧＭＴ 米財務省インフレ指数連動１０年債入札 ドイツ１０年債入札 ポルトガル３カ月・６カ月・１８カ月物国債 ２２─２８日 ０７００ＧＭＴ １０月独輸入物価指数（連邦統計庁）[DEIMPY=ECI] ２２日（木） スペイン国債入札 ＥＣＢ理事会（フランクフルト、金利発表なし） ＥＵ首脳会議（ブリュッセル、２３日まで） 米国［感謝祭］ ２３日（金） ＥＵ首脳会議（ブリュッセル、最終日） 米株式市場短縮取引 ２５日（日） スペイン・カタルーニャ州選挙 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ［東京 １９日 ロイター］