＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 11月19日─11月26日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表時間 指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ １９─２０日 １０月対中国海外直接投資[CNFDI=ECI]（商務省） １９日（月） １５００ＧＭＴ １０月米中古住宅販売（全米リアルター協会）[USEHSP=ECI] （年率、100万戸） 4.76 4.75 １５００ＧＭＴ １１月米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ）[USNAHB=ECI] （指数） 41 41 ２０日（火） ０７００ＧＭＴ １０月独生産者物価指数（連邦統計庁）[DEPPIY=ECI] （前月比、％） 0.1 0.3 （前年比、％） 1.7 1.7 １２４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １３３０ＧＭＴ １０月米住宅着工件数（商務省）[USHSTM=ECI] （着工件数／年率、万戸） 84.0 87.2 （許可件数／年率、万戸） 86.5 89.0 １３５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] ２１日（水） １２００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １３３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （11/17までの週、1000件） 400 439 １３５８ＧＭＴ １１月米製造業ＰＭＩ速報値（マークイット）[USPMIM=ECI] （指数） 50.9 51.0 （10月改定） １４５５ＧＭＴ １１月米ミシガン大消費者信頼感指数確報値 [USMSN=ECI] （指数） 84.5 84.9 （10月速報） １５００ＧＭＴ １０月米景気先行指数（コンファレンス・ボード）[USLEAD=ECI] （指数／前月比、％） 0.2 0.6 ２２日（木） ０１４５ＧＭＴ １１月中国製造業ＰＭＩ速報値（ＨＳＢＣ）[CNPMIF=ECI] ０８５８ＧＭＴ １１月ユーロ圏総合ＰＭＩ速報値[EUPMCF=ECI] （指数） 45.8 45.7 ０８５８ＧＭＴ １１月ユーロ圏製造業ＰＭＩ速報値[EUPMMF=ECI] （指数） 45.5 45.4 ０８５８ＧＭＴ １１月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ速報値[EUPMSF=ECI] （指数） 46.0 46.0 ２３日（金） ０７００ＧＭＴ 第３・四半期独ＧＤＰの詳細（連邦統計庁）[DEGDP=ECI] （前期比、％） N/A 0.2 （前年比、％） N/A 0.4 ０９００ＧＭＴ １１月独ＩＦＯ業況指数 [DEBUSS=ECI] （業況指数） 99.5 100.0 （現況指数） 106.3 107.3 （期待指数） 93.2 93.2 ２６─２８日 ０７００ＧＭＴ １０月独輸入物価指数（連邦統計庁）[DEIMPY=ECI] （前月比、％） N/A -0.7 （前年比、％） N/A 1.8 ２６日（月） ０７００ＧＭＴ １２月独消費者信頼感指数（ＧｆＫ）[DECONS=ECI] （指数） N/A 6.3 １３３０ＧＭＴ １０月シカゴ連銀全米活動指数[USCFNA=ECI] （指数） N/A 0.00 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━