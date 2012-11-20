〔情報ＢＯＸ〕最近発表された欧州地域の主な人員削減計画

［１９日 ロイター］ 過去１カ月間に発表された欧州地域の企業の人員削減計画は以 下の通り。 * 金融: 削減規模 HSBC ( HSBA.L ) 30,000 UBS UBSN.VX 10,000 Commerzbank ( CBKG.DE ) 最大で 6,000 ING ING.AS 2,350 Deutsche Bank ( DBKGn.DE ) 1,993 Danske bank ( DANSKE.CO ) 1,000 Julius Baer BAER.VX 1,000 SNS Reaal SR.AS 750 小計 最大で 53,093 * 自動車 Peugeot ( PEUP.PA ) 8,000 Ford ( F.N ) 6,200 GM ( GM.N ) 2,300 小計 16,500 * 通信 Alcatel Lucent ALUA.PA 4,790 Eircom 2,000 TeliaSonera TLSN.ST 2,000 小計 8,790 * 小売 Comet 6,500* Lonza LONN.VX 500 小計 7,000 * その他 Iberia 4,500 Vestas ( VWS.CO ) 3,000 Kloeckner & Co ( KCOGn.DE ) 1,800 Ericcson ( ERICb.ST ) 1,550 SCA ( SCAb.ST ) 1,500** Iberdrola ( IBE.MC ) 1,200 Air Berlin ( AB1.DE ) 930 Dow Chemical ( DOW.N ) 800 Componenta ( CTH1V.HE ) 550 Stora Enso ( STERV.HE ) 520 小計 16,350 合計 101,733 注）*英家電販売大手のコメットは管財人の管理下に置かれているが、会計事務所のデ ロイトが雇用維持のために売却先を探している。 **スウェーデンの衛星用品・製紙大手スベンスカ・セルローサＡＢ（ＳＣＡ）の人 員削減計画は、１５００人に影響する見通し。