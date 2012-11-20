〔情報ＢＯＸ〕最近発表された欧州地域の主な人員削減計画

Markets |
［１９日 ロイター］ 過去１カ月間に発表された欧州地域の企業の人員削減計画は以 下の通り。 * 金融: 削減規模 HSBC (HSBA.L) 30,000 UBS UBSN.VX 10,000 Commerzbank (CBKG.DE) 最大で 6,000 ING ING.AS 2,350 Deutsche Bank (DBKGn.DE) 1,993 Danske bank (DANSKE.CO) 1,000 Julius Baer BAER.VX 1,000 SNS Reaal SR.AS 750 小計 最大で 53,093 * 自動車 Peugeot (PEUP.PA) 8,000 Ford (F.N) 6,200 GM (GM.N) 2,300 小計 16,500 * 通信 Alcatel Lucent ALUA.PA 4,790 Eircom 2,000 TeliaSonera TLSN.ST 2,000 小計 8,790 * 小売 Comet 6,500* Lonza LONN.VX 500 小計 7,000 * その他 Iberia 4,500 Vestas (VWS.CO) 3,000 Kloeckner & Co (KCOGn.DE) 1,800 Ericcson (ERICb.ST) 1,550 SCA (SCAb.ST) 1,500** Iberdrola (IBE.MC) 1,200 Air Berlin (AB1.DE) 930 Dow Chemical (DOW.N) 800 Componenta (CTH1V.HE) 550 Stora Enso (STERV.HE) 520 小計 16,350 合計 101,733 注）*英家電販売大手のコメットは管財人の管理下に置かれているが、会計事務所のデ ロイトが雇用維持のために売却先を探している。 **スウェーデンの衛星用品・製紙大手スベンスカ・セルローサＡＢ（ＳＣＡ）の人 員削減計画は、１５００人に影響する見通し。
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
「人にやさしい経済」の条件
注目のキーワード
注目の商品
トランプ相場でドル125円へ
ドル円は一時的に深押ししたとしても、米景気加速に沿って年末までに１２５円へ上伸するだろうとドイツ証券の田中泰輔氏は予想。 記事の全文
秋にトランプ円安の正念場
トランプラリーが「だまし」か「前例破り」かは、秋口までの米経済動向次第で決まるだろうと、三菱ＵＦＪＭＳ証券の植野大作氏は指摘。 記事の全文