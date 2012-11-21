＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 11月21日─11月28日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表時間 指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ２１日（水） １２００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １３３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （11/17までの週、1000件） 410 439 １３５８ＧＭＴ １１月米製造業ＰＭＩ速報値（マークイット）[USPMIM=ECI] （指数） 51.0 51.0 （10月改定） １４５５ＧＭＴ １１月米ミシガン大消費者信頼感指数確報値 [USMSN=ECI] （指数） 84.5 84.9 （10月速報） １５００ＧＭＴ １０月米景気先行指数（コンファレンス・ボード）[USLEAD=ECI] （指数／前月比、％） 0.2 0.6 ２２日（木） ０１４５ＧＭＴ １１月中国製造業ＰＭＩ速報値（ＨＳＢＣ）[CNPMIF=ECI] ０８５８ＧＭＴ １１月ユーロ圏総合ＰＭＩ速報値[EUPMCF=ECI] （指数） 45.8 45.7 ０８５８ＧＭＴ １１月ユーロ圏製造業ＰＭＩ速報値[EUPMMF=ECI] （指数） 45.5 45.4 ０８５８ＧＭＴ １１月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ速報値[EUPMSF=ECI] （指数） 46.0 46.0 ２３日（金） ０７００ＧＭＴ 第３・四半期独ＧＤＰの詳細（連邦統計庁）[DEGDP=ECI] （前期比、％） N/A 0.2 （前年比、％） N/A 0.4 ０９００ＧＭＴ １１月独ＩＦＯ業況指数 [DEBUSS=ECI] （業況指数） 99.5 100.0 （現況指数） 106.3 107.3 （期待指数） 93.2 93.2 ２６─３０日 ０７００ＧＭＴ １０月独輸入物価指数（連邦統計庁）[DEIMPY=ECI] （前月比、％） N/A -0.7 （前年比、％） N/A 1.8 ２６─３０日 ０７００ＧＭＴ １０月独小売売上高（連邦統計庁）[DERSLY=ECI] （前月比、％） 0.5 1.5 （前年比、％） N/A -3.1 ２６日（月） ０７００ＧＭＴ １２月独消費者信頼感指数（ＧｆＫ）[DECONS=ECI] （指数） N/A 6.3 １３３０ＧＭＴ １０月シカゴ連銀全米活動指数[USCFNA=ECI] （指数） N/A 0.00 ２７日（火） ０９３０ＧＭＴ 第３・四半期英ＧＤＰ改定値（国立統計局）[GBGD2=ECI] （前期比、％） N/A 1.0 （前年比、％） N/A 0.0 （Q3速報） １２４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １３３０ＧＭＴ １０月米耐久財受注（商務省）[USDGN=ECI] （前月比、％） -0.1 9.8 （輸送機器除く／前月比、％） -0.4 2.0 （航空機除く非国防資本財／前月比、％） N/A 0.2 １３５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １４００ＧＭＴ ９月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 [USSHP=ECI] （季調済前月比、％) N/A 0.5 （季調前前月比、％) N/A 0.9 （前年比、％) N/A 2.0 １５００ＧＭＴ １１月米消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード）[USCONC=ECI] （指数） 73.2 72.2 １５００ＧＭＴ ９月米住宅価格指数（連邦住宅金融局）[USHPIM=ECI] (前月比、％) N/A 0.7 ２８日（水） ０９００ＧＭＴ １０月ユーロ圏Ｍ3（ＥＣＢ）[EUM3=ECI] （前年比、％） N/A 2.7 １２００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １５００ＧＭＴ １０月米新築１戸建て住宅販売（商務省）[USHNSP=ECI] （年率、100万戸） 0.385 0.389 １１月独消費者物価指数速報値（連邦統計庁）[DECPPY=ECI] （前月比、％） N/A 0.0 （前年比、％） N/A 2.0 ＥＵ基準（前月比、％） N/A 0.1 （前年比、％） N/A 2.1 （10月改定） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━