＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 11月22日─11月29日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表時間 指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ２２日（木） ０８５８ＧＭＴ １１月ユーロ圏総合ＰＭＩ速報値[EUPMCF=ECI] （指数） 45.8 45.7 ０８５８ＧＭＴ １１月ユーロ圏製造業ＰＭＩ速報値[EUPMMF=ECI] （指数） 45.5 45.4 ０８５８ＧＭＴ １１月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ速報値[EUPMSF=ECI] （指数） 46.0 46.0 ２３日（金） ０７００ＧＭＴ 第３・四半期独ＧＤＰの詳細（連邦統計庁）[DEGDP=ECI] （前期比、％） N/A 0.2 （前年比、％） N/A 0.4 ０９００ＧＭＴ １１月独ＩＦＯ業況指数 [DEBUSS=ECI] （業況指数） 99.5 100.0 （現況指数） 106.3 107.3 （期待指数） 93.2 93.2 ２６─２８日 ０７００ＧＭＴ １０月独輸入物価指数（連邦統計庁）[DEIMPY=ECI] （前月比、％） N/A -0.7 （前年比、％） N/A 1.8 ２６─３０日 ０７００ＧＭＴ １０月独小売売上高（連邦統計庁）[DERSLY=ECI] （前月比、％） N/A 1.5 （前年比、％） N/A -3.1 ２６日（月） ０７００ＧＭＴ １２月独消費者信頼感指数（ＧｆＫ）[DECONS=ECI] （指数） N/A 6.3 １３３０ＧＭＴ １０月シカゴ連銀全米活動指数[USCFNA=ECI] （指数） N/A 0.00 ２７日（火） ０９３０ＧＭＴ 第３・四半期英ＧＤＰ改定値（国立統計局）[GBGD2=ECI] （前期比、％） N/A 1.0 （前年比、％） N/A 0.0 （Q3速報） １２４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １３３０ＧＭＴ １０月米耐久財受注（商務省）[USDGN=ECI] （前月比、％） -0.3 9.8 （輸送機器除く／前月比、％） N/A 2.0 （航空機除く非国防資本財／前月比、％） N/A 0.2 １３５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １４００ＧＭＴ ９月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 [USSHP=ECI] （季調済前月比、％) N/A 0.5 （季調前前月比、％) N/A 0.9 （前年比、％) N/A 2.0 １５００ＧＭＴ １１月米消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード）[USCONC=ECI] （指数） 73.0 72.2 １５００ＧＭＴ ９月米住宅価格指数（連邦住宅金融局）[USHPIM=ECI] (前月比、％) N/A 0.7 ２８日（水） ０９００ＧＭＴ １０月ユーロ圏Ｍ3（ＥＣＢ）[EUM3=ECI] （前年比、％） N/A 2.7 １２００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １５００ＧＭＴ １０月米新築１戸建て住宅販売（商務省）[USHNSP=ECI] （年率、100万戸） 0.390 0.389 １１月独消費者物価指数速報値（連邦統計庁）[DECPPY=ECI] （前月比、％） N/A 0.0 （前年比、％） N/A 2.0 ＥＵ基準（前月比、％） N/A 0.1 （前年比、％） N/A 2.1 （10月改定） ２９日（木） ０６４５ＧＭＴ 第３・四半期スイスＧＤＰ ０８５５ＧＭＴ １１月独雇用統計（連邦雇用庁）[DEUNR=ECI] （失業者数増減・季調済／1000人） N/A 20 （失業者数・季調前／100万人） N/A 2.8 （失業率・季調済／％） N/A 6.9 １０００ＧＭＴ １１月ユーロ圏景況感・業況感指数（欧州委員会）[EUECOS=ECI] （業況感指数） N/A -1.62 （景況感指数） N/A 84.5 １３３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （11/24までの週、1000件） N/A 410 １３３０ＧＭＴ 第３・四半期米企業利益速報値（商務省）[USCPRF=ECI] （前期比、％） N/A 2.2 （Q2改定） １３３０ＧＭＴ 第３・四半期米ＧＤＰ改定値（商務省） [USGDPR=ECI] （前期比年率、％） 2.8 2.0 デフレーター N/A 2.9 （Q3速報） １５００ＧＭＴ １０月米住宅販売保留指数（全米リアルター協会）[USNAR=ECI] （指数） N/A 99.5 （前月比、％） N/A 0.3 １１月米チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ） １０月米住宅着工許可件数改定値（商務省）[USBPR=ECI] ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━