〔今週の主要材料〕海外市場

＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【１２月３─７日の海外経済指標】 予想 前回 ３日（月） ００３０ＧＭＴ １０月豪小売売上高（連邦統計局）[AURSL=ECI] （前月比、％） 0.4 0.5 ０１３０ＧＭＴ １１月中国非製造業ＰＭＩ（国家統計局） （指数） N/A 55.5 ０１４５ＧＭＴ １１月中国製造業ＰＭＩ改定値（ＨＳＢＣ）[CNPMIC=ECI] （指数） N/A 50.4 （11月速報） ０８５８ＧＭＴ １１月ユーロ圏製造業ＰＭＩ改定値[EUPMI=ECI] （指数） 46.2 46.2 （11月速報） １３５８ＧＭＴ １１月米製造業ＰＭＩ改定値（マークイット）[USPMIM=ECI] （指数） N/A 52.4 （11月速報） １５００ＧＭＴ １０月米建設支出（商務省）[USTCNS=ECI] （前月比、％） 0.5 0.6 １５００ＧＭＴ １１月米ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ）[USPMI=ECI] （指数） 51.3 51.7 １１月米自動車販売台数 ４日（火） ００３０ＧＭＴ 第３・四半期豪経常収支（連邦統計局）[AUCADQ=ECI] （10億豪ドル） -14.8 -11.8 １０００ＧＭＴ １０月ユーロ圏生産者物価指数（統計局）[EUPPIY=ECI] （前月比、％） 0.0 0.2 （前年比、％） 2.5 2.7 １２４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １３５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] ５日（水） ００３０ＧＭＴ 第３・四半期豪ＧＤＰ（連邦統計局）[AUGDPQ=ECI] （前期比、％） 0.6 0.6 （前年比、％） 3.2 3.7 ０１４５ＧＭＴ １１月中国サービス部門ＰＭＩ（ＨＳＢＣ）[CNPMIS=ECI] （指数） N/A 53.5 ０７００ＧＭＴ 第３・四半期フィンランドＧＤＰ ０８５８ＧＭＴ １１月ユーロ圏総合ＰＭＩ改定値[EUPMIP=ECI] （指数） 45.8 45.8 （11月速報） ０８５８ＧＭＴ １１月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ改定値[EUPMIS=ECI] （指数） 45.7 45.7 （11月速報） １０００ＧＭＴ １０月ユーロ圏小売売上高（統計局）[EURSLY=ECI] （前月比、％） -0.1 -0.2 （前年比、％） N/A -0.8 １２００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １３１５ＧＭＴ １１月全米雇用報告（ＡＤＰ）[USADP=ECI] （増減、1000人） 125 158 １３３０ＧＭＴ 第３・四半期米労働生産性・単位労働コスト改定値 （労働省）[USLCTS=ECI] （労働生産性／前期比、年率％） 2.7 1.9 （単位労働コスト／前期比、年率％） -0.9 -0.1 （Q3速報） １５００ＧＭＴ １０月米耐久財受注改定値（商務省）[USDGR=ECI] （前月比、％） N/A 0.0 １５００ＧＭＴ １０月米製造業新規受注（商務省）[USFORD=ECI] （前月比、％） 0.0 4.8 １５００ＧＭＴ １１月米ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ）[USNPMI=ECI] （総合指数・ＮＭＩ） 53.5 54.2 （景気指数） 55.0 55.4 ６日（木） ００３０ＧＭＴ １１月豪雇用統計（連邦統計局）[AUEMP=ECI] 就業者数増減（前月比、万人） 0 1.07 失業率（％） 5.5 5.4 ０９３０ＧＭＴ １０月英貿易収支（国立統計局）[GBTBAL=ECI] （10億ポンド） -8.80 -8.37 １０００ＧＭＴ 第３・四半期ユーロ圏ＧＤＰ改定値（統計局）[EUGDP=ECI] （前月比、％） -0.1 -0.1 （前年比、％） -0.6 -0.6 （速報値） １１００ＧＭＴ １０月独鉱工業受注（経済技術省）[DEIND=ECI] （前月比、％） 0.9 -3.3 １２３０ＧＭＴ １１月米企業人員削減数（チャレンジャー社）[USCHAL=ECI] （1000人） N/A 47.724 １３３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （12/1までの週、1000件） 380 393 １７００ＧＭＴ 第３・四半期米資金循環統計（ＦＲＢ） ７日（金） ００３０ＧＭＴ １０月豪貿易収支（連邦統計局）[AUBOGS=ECI] （10億豪ドル） -20.50 -14.56 ０７４５ＧＭＴ １０月仏貿易収支（税関）[FRTBAL=ECI] （10億ユーロ） N/A -5.0 ０９３０ＧＭＴ １０月英鉱工業生産（国立統計局）[GBIP=ECI] （前月比、％） 0.7 -1.7 （前年比、％） -0.6 -2.6 ０９３０ＧＭＴ １０月英製造業生産（国立統計局）[GBMFG=ECI] （前月比、％） -0.2 0.1 （前年比、％） -0.2 -1.0 １１００ＧＭＴ １０月独鉱工業生産（経済技術省）[DEIP=ECI] （前月比、％） -0.5 -1.8 １３３０ＧＭＴ １１月米雇用統計（労働省）[USNFAR=ECI] （非農業部門雇用者数増減、1000人） 100 171 （民間部門雇用者数増減、1000人） 110 184 （失業率、％） 7.9 7.9 １４５５ＧＭＴ １２月米ミシガン大消費者信頼感指数速報値 [USMSN=ECI] （指数） 82.5 82.7 （11月確報） ２０００ＧＭＴ １０月米消費者信用残高（ＦＲＢ）[USCRED=ECI] （前月比増、10億ドル） 10.00 11.36 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【１２月３─７日の海外行事予定】 ３日（月） １４００ＧＭＴ ニューヨーク連銀のダドリー総裁がボストン地区連銀とニューヨーク連銀 主催のワークショップで挨拶（ニューヨーク） １６００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １６３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 １７４５Ｇ