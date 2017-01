〔情報ＢＯＸ〕2013年の中国政府債入札予定

[上海 4日 ロイター] 中国財政省は4日、2013年の政府債入札予定を 以下の通り発表した。 日付 種類 Jan. 9 5 years Jan. 16 1 year Jan. 23 7 years Jan. 30 3 years Feb. 20 10 years Feb. 27 7 years Mar. 6 5 years Mar. 13 7 years Mar. 20 10 years Apr. 10 1 year Apr. 17 7 years Apr. 24 10 years May 8 3 years May 15 7 years May 22 10 years May 29 5 years June 5 7 years June 19 10 years July 3 1 year July 10 7 years July 17 10 years July 24 5 years Aug. 7 7 years Aug. 14 3 years Aug. 21 10 years Sep. 4 3 years Sep. 11 7 years Oct. 16 7 years Oct. 23 10 years Oct. 30 1 year Nov. 6 5 years Nov. 13 7 years Nov. 20 10 years Dec. 4 5 years Dec. 11 7 years