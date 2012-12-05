＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 12月5日─12月12日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表時間 指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ５日（水） ０８５８ＧＭＴ １１月ユーロ圏総合ＰＭＩ改定値[EUPMIP=ECI] （指数） 45.8 45.8 （11月速報） ０８５８ＧＭＴ １１月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ改定値[EUPMIS=ECI] （指数） 45.7 45.7 （11月速報） １０００ＧＭＴ １０月ユーロ圏小売売上高（統計局）[EURSLY=ECI] （前月比、％） -0.1 -0.2 （前年比、％） N/A -0.8 １２００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １３１５ＧＭＴ １１月全米雇用報告（ＡＤＰ）[USADP=ECI] （増減、1000人） 125 158 １３３０ＧＭＴ 第３・四半期米労働生産性・単位労働コスト改定値 （労働省）[USLCTS=ECI] （労働生産性／前期比、年率％） 2.7 1.9 （単位労働コスト／前期比、年率％） -0.9 -0.1 （Q3速報） １５００ＧＭＴ １０月米耐久財受注改定値（商務省）[USDGR=ECI] （前月比、％） N/A 0.0 １５００ＧＭＴ １０月米製造業新規受注（商務省）[USFORD=ECI] （前月比、％） 0.0 4.8 １５００ＧＭＴ １１月米ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ）[USNPMI=ECI] （総合指数・ＮＭＩ） 53.5 54.2 （景気指数） 55.0 55.4 ６日（木） ００３０ＧＭＴ １１月豪雇用統計（連邦統計局）[AUEMP=ECI] 就業者数増減（前月比、万人） 0 1.07 失業率（％） 5.5 5.4 ０９３０ＧＭＴ １０月英貿易収支（国立統計局）[GBTBAL=ECI] （10億ポンド） -8.80 -8.37 １０００ＧＭＴ 第３・四半期ユーロ圏ＧＤＰ改定値（統計局）[EUGDP=ECI] （前月比、％） -0.1 -0.1 （前年比、％） -0.6 -0.6 （速報値） １１００ＧＭＴ １０月独鉱工業受注（経済技術省）[DEIND=ECI] （前月比、％） 0.9 -3.3 １２３０ＧＭＴ １１月米企業人員削減数（チャレンジャー社）[USCHAL=ECI] （1000人） N/A 47.724 １３３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （12/1までの週、1000件） 380 393 １７００ＧＭＴ 第３・四半期米資金循環統計（ＦＲＢ） ７日（金） ００３０ＧＭＴ １０月豪貿易収支（連邦統計局）[AUBOGS=ECI] （10億豪ドル） -20.50 -14.56 ０７４５ＧＭＴ １０月仏貿易収支（税関）[FRTBAL=ECI] （10億ユーロ） N/A -5.0 ０９３０ＧＭＴ １０月英鉱工業生産（国立統計局）[GBIP=ECI] （前月比、％） 0.7 -1.7 （前年比、％） -0.6 -2.6 ０９３０ＧＭＴ １０月英製造業生産（国立統計局）[GBMFG=ECI] （前月比、％） -0.2 0.1 （前年比、％） -0.2 -1.0 １１００ＧＭＴ １０月独鉱工業生産（経済技術省）[DEIP=ECI] （前月比、％） -0.5 -1.8 １３３０ＧＭＴ １１月米雇用統計（労働省）[USNFAR=ECI] （非農業部門雇用者数増減、1000人） 93 171 （民間部門雇用者数増減、1000人） 95 184 （失業率、％） 7.9 7.9 １４５５ＧＭＴ １２月米ミシガン大消費者信頼感指数速報値 [USMSN=ECI] （指数） 82.4 82.7 （11月確報） ２０００ＧＭＴ １０月米消費者信用残高（ＦＲＢ）[USCRED=ECI] （前月比増、10億ドル） 10.00 11.36 ９日（日） ０１３０ＧＭＴ １１月中国ＰＰＩ、ＣＰＩ（国家統計局）[CNCPI=ECI] ＣＰＩ（前年比、％）[CNCPI=ECI] N/A 1.7 ＰＰＩ（前年比、％）[CNPPI=ECI] N/A -2.8 ０５３０ＧＭＴ １１月中国鉱工業生産、小売売上高、固定資産投資（国家統計局）[CNIO=ECI] 小売売上高（前年比、％）[CNRSL=ECI] N/A 14.5 鉱工業生産（前年比、％）[CNIO=ECI] N/A 9.6 固定資産投資（年初来前年比、％）[CNUFAI=ECI] N/A 20.7 １０─１５日 時間未定 １１月中国新規融資（中国人民銀行）[CNNYL=ECI] 新規融資額（10億元） N/A 505.2 新規融資伸び率（前年比、％） N/A 15.9 Ｍ２伸び率（前年比、％） N/A 14.1 １０日（月） ０７００ＧＭＴ １０月独貿易収支（連邦統計庁）[DETBAL=ECI] （10億ユーロ） N/A 17.0 ０７４５ＧＭＴ １０月仏鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ）[FRIP=ECI] （前月比、％） N/A -2.7 時間未定 １１月中国貿易統計[CNTRD=ECI] 輸出（前年比、％）[CNEXP=ECI] N/A 11.6 輸入（前年比、％）[CNIMP=ECI] N/A 2.4 貿易収支（10億ドル）[CNTRD=ECI] N/A 32.0 １１─１４日 ０７００ＧＭＴ １１月独卸売物価指数（連邦統計庁）[DEWPIY=ECI] （前月比、％） N/A -0.6 （前年比、％） N/A 4.6 １１日（火） １０００ＧＭＴ １２月独景気期待指数（ＺＥＷ）[DEZEWS=ECI] （景気期待指数） N/A -15.7 （現況指数） N/A 5.4 １２４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １３３０ＧＭＴ １０月米貿易収支（商務省）[USTBAL=ECI] （10億ドル） -42.0 -41.6 １３５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １５００ＧＭＴ １０月米卸売在庫（商務省）[USWINV=ECI] （前月比、％） N/A