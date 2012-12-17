追加：〔今週の主要材料〕海外市場

＊２１日発表の経済指標を追加しました。 ＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【１２月１７─２１日の海外経済指標】 予想 前回 １７日（月） １０００ＧＭＴ １０月ユーロ圏貿易収支（統計局）[EUTBAL=ECI] （10億ユーロ） N/A 9.8 １３３０ＧＭＴ １２月ＮＹ州製造業業況指数（連銀）[USEMPM=ECI] （指数） -1.00 -5.22 １４００ＧＭＴ １０月対米証券投資（財務省）[USNCIO=ECI] １８日（火） ０９３０ＧＭＴ １１月英消費者物価指数（国立統計局）[GBHICY=ECI] ＣＰＩ（前月比、％） 0.2 0.5 （前年比、％） 2.6 2.7 ＲＰＩ（前月比、％） 0.2 0.6 （前年比、％） 3.2 3.2 ＲＰＩＸ（前月比、％） 0.2 0.5 （前年比、％） 3.1 3.1 ０９３０ＧＭＴ １１月英生産者物価指数（国立統計局）[GBPPI=ECI] 投入（前月比、％） -0.1 0.4 （前年比、％） -0.5 0.1 産出（前月比、％） 0.2 0.1 （前年比、％） 2.5 2.5 １２４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １３３０ＧＭＴ 第３・四半期米経常収支（商務省）[USCURA=ECI] (10億ドル） -103.5 -117.41 １３５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １５００ＧＭＴ １２月米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ）[USNAHB=ECI] （指数） 47 46 ２１４５ＧＭＴ 第３・四半期ニュージーランド経常収支 １１月中国新築住宅価格[CNHPI=ECI] １９日（水） ０９００ＧＭＴ １０月ユーロ圏経常収支（ＥＣＢ） [EUCURA=ECI] （季調前、10億ユーロ） N/A 3.5 ０９００ＧＭＴ １２月独ＩＦＯ業況指数 [DEBUSS=ECI] （業況指数） 102.0 101.4 （現況指数） 108.0 108.1 （期待指数） 96.3 95.2 １２００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １３３０ＧＭＴ １１月米住宅着工件数（商務省）[USHSTM=ECI] （着工件数／年率、万戸） 87.0 89.4 （許可件数／年率、万戸） 87.5 86.8 ２１４５ＧＭＴ 第３・四半期ニュージーランドＧＤＰ ２０日（木） ０７００ＧＭＴ １１月独輸入物価（連邦統計庁）[DEIMPY=ECI] （前月比、％） N/A -0.6 （前年比、％） N/A 1.5 ０７００ＧＭＴ １１月独生産者物価指数（連邦統計庁）[DEPPIY=ECI] （前月比、％） N/A 0.0 （前年比、％） N/A 1.5 ０９３０ＧＭＴ １１月英小売売上高（国立統計局）[GBRSLY=ECI] （前月比、％） -0.2 -0.8 （前年比、％） 1.0 0.6 １３３０ＧＭＴ 第３・四半期米ＧＤＰ確報値（商務省）[USGDPR=ECI] （前期比年率、％） 2.8 2.7 デフレーター 2.8 2.8 （Q3改定） １３３０ＧＭＴ 第３・四半期米企業利益改定値（商務省）[USCPRF=ECI] （前期比、％） N/A 3.3 （Q3速報） １３３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （12/15までの週、1000件） 355 343 １５００ＧＭＴ １１月米中古住宅販売（全米リアルター協会）[USEHSP=ECI] （年率、100万戸） 4.85 4.79 １５００ＧＭＴ １０月米住宅価格指数（連邦住宅金融局）[USHPIM=ECI] (前月比、％) N/A 0.2 １５００ＧＭＴ １１月米景気先行指数（コンファレンス・ボード）[USLEAD=ECI] （指数／前月比、％） -0.2 0.2 １５００ＧＭＴ １２月米フィラデルフィア地区連銀業況指数[USPFDB=ECI] -2.5 -10.7 ２１日（金） ０７００ＧＭＴ １月独消費者信頼感指数（ＧｆＫ）[DECONS=ECI] （指数） 5.9 5.9 ０９３０ＧＭＴ 第３・四半期英経常収支（国立統計局）[GBCURA=ECI] （10億ポンド） -14.0 -20.8 ０９３０ＧＭＴ 第３・四半期英ＧＤＰ確報値（国立統計局）[GBGDF=ECI] （前期比、％） 1.0 1.0 （前年比、％） -0.1 -0.1 （Q3改定） １３３０ＧＭＴ １１月シカゴ連銀全米活動指数[USCFNA=ECI] （指数） N/A -0.56 １３３０ＧＭＴ １１月米個人所得・消費支出（商務省）[USGPCS=ECI] （個人所得／前月比、％） 0.3 0.0 （個人消費支出／前月比、％） 0.4 -0.2 （ＰＣＥ価格指数／前月比、％） N/A 0.1 （コアＰＣＥ価格指数／前月比、％） 0.1 0.1 １３３０ＧＭＴ １１月米耐久財受注（商務省）[USDGN=ECI] （前月比、％） 0.3 0.5 （輸送機器除く／前月比、％） 0.0 1.8 （航空機除く非国防資本財／前月比、％） 0.4 2.9 １４５５ＧＭＴ １２月米ミシガン大消費者信頼感指数確報値 [USMSN=ECI] （指数） 74.5 74.5 （12月速報） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【１２月１７─２１日の海外行事予定】 １７日（月） １６００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １６３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 １８００ＧＭＴ 米財務省２年債入札 １８００ＧＭＴ ラッカー米リッチモンド地区連銀総裁が経済見通しについて講演・ 質疑応答あり（ノースカロライナ州シャーロット） １８日（火） ００３０ＧＭＴ 豪中銀理事会議事録 １３００ＧＭＴ ハンガリー中銀金利発表 １６３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １８００ＧＭＴ 米財務省５年債入札 １８１５ＧＭＴ フィッシャー米ダラス地区連銀総裁が講演（テキサス州ゲーンズビル） スペイン３・６カ月物国債入札 スウェーデン中銀が金利決定発表 トルコ中銀金融政策決定会合 英中銀が四半期報告書の概要公表 インド中銀が金利決定発表 １９日（水） ０９３０ＧＭＴ １２月の英金融政策委員会の議事録 １３００ＧＭＴ ノルウェー中銀金利発表 １８００ＧＭＴ 米財務省７年債入札 ２１