＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 12月18─25日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表時間 指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ １８日（火） ０９３０ＧＭＴ １１月英消費者物価指数（国立統計局）[GBHICY=ECI] ＣＰＩ（前月比、％） 0.2 0.5 （前年比、％） 2.6 2.7 ＲＰＩ（前月比、％） 0.2 0.6 （前年比、％） 3.2 3.2 ＲＰＩＸ（前月比、％） 0.2 0.5 （前年比、％） 3.1 3.1 ０９３０ＧＭＴ １１月英生産者物価指数（国立統計局）[GBPPI=ECI] 投入（前月比、％） -0.1 0.4 （前年比、％） -0.5 0.1 産出（前月比、％） 0.2 0.1 （前年比、％） 2.5 2.5 １２４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １３３０ＧＭＴ 第３・四半期米経常収支（商務省）[USCURA=ECI] (10億ドル） -103.4 -117.41 １３５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １５００ＧＭＴ １２月米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ）[USNAHB=ECI] （指数） 47 46 ２１４５ＧＭＴ 第３・四半期ニュージーランド経常収支 １９日（水） ０９００ＧＭＴ １０月ユーロ圏経常収支（ＥＣＢ） [EUCURA=ECI] （季調前、10億ユーロ） N/A 3.5 ０９００ＧＭＴ １２月独ＩＦＯ業況指数 [DEBUSS=ECI] （業況指数） 102.0 101.4 （現況指数） 108.0 108.1 （期待指数） 96.3 95.2 １２００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １３３０ＧＭＴ １１月米住宅着工件数（商務省）[USHSTM=ECI] （着工件数／年率、万戸） 87.3 89.4 （許可件数／年率、万戸） 87.5 86.8 ２１４５ＧＭＴ 第３・四半期ニュージーランドＧＤＰ ２０日（木） ０７００ＧＭＴ １１月独輸入物価（連邦統計庁）[DEIMPY=ECI] （前月比、％） N/A -0.6 （前年比、％） N/A 1.5 ０７００ＧＭＴ １１月独生産者物価指数（連邦統計庁）[DEPPIY=ECI] （前月比、％） N/A 0.0 （前年比、％） N/A 1.5 ０９３０ＧＭＴ １１月英小売売上高（国立統計局）[GBRSLY=ECI] （前月比、％） 0.3 -0.8 （前年比、％） 1.5 0.6 １３３０ＧＭＴ 第３・四半期米ＧＤＰ確報値（商務省）[USGDPR=ECI] （前期比年率、％） 2.8 2.7 デフレーター 2.8 2.8 （Q3改定） １３３０ＧＭＴ 第３・四半期米企業利益改定値（商務省）[USCPRF=ECI] （前期比、％） N/A 3.3 （Q3速報） １３３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （12/15までの週、1000件） 357 343 １５００ＧＭＴ １１月米中古住宅販売（全米リアルター協会）[USEHSP=ECI] （年率、100万戸） 4.87 4.79 １５００ＧＭＴ １０月米住宅価格指数（連邦住宅金融局）[USHPIM=ECI] (前月比、％) N/A 0.2 １５００ＧＭＴ １１月米景気先行指数（コンファレンス・ボード）[USLEAD=ECI] （指数／前月比、％） -0.2 0.2 １５００ＧＭＴ １２月米フィラデルフィア地区連銀業況指数[USPFDB=ECI] -3.0 -10.7 ２１日（金） ０７００ＧＭＴ １月独消費者信頼感指数（ＧｆＫ）[DECONS=ECI] （指数） 5.9 5.9 ０９３０ＧＭＴ 第３・四半期英経常収支（国立統計局）[GBCURA=ECI] （10億ポンド） -14.0 -20.8 ０９３０ＧＭＴ 第３・四半期英ＧＤＰ確報値（国立統計局）[GBGDF=ECI] （前期比、％） 1.0 1.0 （前年比、％） -0.1 -0.1 （Q3改定） １３３０ＧＭＴ １１月シカゴ連銀全米活動指数[USCFNA=ECI] （指数） N/A -0.56 １３３０ＧＭＴ １１月米個人所得・消費支出（商務省）[USGPCS=ECI] （個人所得／前月比、％） 0.3 0.0 （個人消費支出／前月比、％） 0.3 -0.2 （ＰＣＥ価格指数／前月比、％） N/A 0.1 （コアＰＣＥ価格指数／前月比、％） 0.1 0.1 １３３０ＧＭＴ １１月米耐久財受注（商務省）[USDGN=ECI] （前月比、％） 0.2 0.5 （輸送機器除く／前月比、％） -0.2 1.8 （航空機除く非国防資本財／前月比、％） 0.3 2.9 １４５５ＧＭＴ １２月米ミシガン大消費者信頼感指数確報値 [USMSN=ECI] （指数） 74.7 74.5 （12月速報） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━