＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 12月21─28日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表時間 指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ２１日（金） ０７００ＧＭＴ １月独消費者信頼感指数（ＧｆＫ）[DECONS=ECI] （指数） 5.9 5.9 ０９３０ＧＭＴ 第３・四半期英経常収支（国立統計局）[GBCURA=ECI] （10億ポンド） -14.0 -20.8 ０９３０ＧＭＴ 第３・四半期英ＧＤＰ確報値（国立統計局）[GBGDF=ECI] （前期比、％） 1.0 1.0 （前年比、％） -0.1 -0.1 （Q3改定） １３３０ＧＭＴ １１月シカゴ連銀全米活動指数[USCFNA=ECI] （指数） N/A -0.56 １３３０ＧＭＴ １１月米個人所得・消費支出（商務省）[USGPCS=ECI] （個人所得／前月比、％） 0.3 0.0 （個人消費支出／前月比、％） 0.3 -0.2 （ＰＣＥ価格指数／前月比、％） N/A 0.1 （コアＰＣＥ価格指数／前月比、％） 0.1 0.1 １３３０ＧＭＴ １１月米耐久財受注（商務省）[USDGN=ECI] （前月比、％） 0.2 0.5 （輸送機器除く／前月比、％） -0.2 1.8 （航空機除く非国防資本財／前月比、％） 0.3 2.9 １４５５ＧＭＴ １２月米ミシガン大消費者信頼感指数確報値 [USMSN=ECI] （指数） 74.7 74.5 （12月速報） ２６日（水） １２００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １３５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １４００ＧＭＴ １０月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 [USSHP=ECI] （季調済前月比、％) N/A 0.4 （季調前前月比、％) N/A 0.3 （前年比、％) N/A 3.0 ２７日（木） １３３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （12／22までの週、1000件） N/A 361 １５００ＧＭＴ １２月米消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード）[USCONC=ECI] （指数） 71.0 73.7 １５００ＧＭＴ １１月米新築１戸建て住宅販売（商務省）[USHNSP=ECI] （年率、100万戸） 0.379 0.368 ２８日（金） ０７４５ＧＭＴ １１月仏消費支出（ＩＮＳＥＥ）[FRGPC=ECI] （前月比、％） N/A -0.2 ０７４５ＧＭＴ 第３・四半期仏ＧＤＰ改定値（ＩＮＳＥＥ）[FRGDP=ECI] （前期比、％） N/A 0.2 （速報値） １４４５ＧＭＴ １２月米シカゴ地区購買部協会景気指数 [USCPMI=ECI] （指数） 51.3 50.4 １５００ＧＭＴ １１月米住宅販売保留指数（全米リアルター協会）[USNAR=ECI] （指数） N/A 104.8 （前月比、％） 0.1 5.2 １１月米住宅着工許可件数改定値（商務省）[USBPR=ECI] ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━