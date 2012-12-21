〔Data File〕アジア太平洋地域の2012年株式引受額ランキング

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［香港 ２１日 ロイター］ ２０１２年のアジア太平洋地域（日本を除く）の株式引 受額ランキングでは、スイスのＵＢＳUBSN.VXが首位となった。 ランキングは以下の通り。 金融機関名 金額 順位 順位 （百万ドル） 2012年 2011年 UBS 15,476 1 2 Goldman Sachs 14,211 2 1 Citigroup 13,030 3 12 Morgan Stanley 11,089 4 3 JPMorgan 9,201 5 6 Deutsche Bank 8,102 6 4 BofA Merrill Lynch 6,826 7 7 Credit Suisse 6,523 8 8 Citic Securities 4,470 9 10 HSBC 4,268 10 17 出所：トムソン・ロイター 以下は、手数料収入ランキング（推定）。 金融機関名 金額 順位 前年比増減 （百万ドル） 2012年 UBS 223.5 1 1.7 pct Goldman Sachs 186.3 2 -8.4 pct Citic Securities 168.2 3 9.4 pct JPMorgan 149.9 4 -5.3 pct Guosen Securities 149.3 5 -36.5 pct Deutsche Bank 115.4 6 -31.3 pct Morgan Stanley 104.1 7 -31.1 pct Citigroup 103.4 8 17.6 pct GF Securities 93.9 9 1.3 pct Credit Suisse 85.5 10 -46.5 pct 出所：トムソン・ロイター／フリーマン・コンサルティング (INVESTMENTVIEWS)
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